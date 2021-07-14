Kurbanlık fiyatları 2021: Kurbanlık koyun, koç, dana canlı hayvan kilo fiyatları
Kurbanlık fiyatları 2021 yılında pazara gidecek vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kurbanlık koç, koyun, dana fiyatları, kurban pazarına gidecek olan pek çok kişi için fikir verecek. Kurbanlık fiyatları illere göre değişiklik gösteriyor. Buna göre büyükbaş için 10 ila 25 bin, küçükbaş fiyatları 1500 ila 3 bin 500 lira arasında fiyatlar değişiklik gösterecek. İşte, 2021 kurbanlık fiyatları hakkında detaylı bilgiler
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Kurbanlık fiyatları 2021 yılı için merakla araştırılmaya devam ediliyor. Kurban ibadetini idrak edecek olanlar, kurbanlık fiyatları, koyun, koç, dana almak isteyen kişilerce araştırılıyor. Bayrama yaklaşık 1 hafta kala pek çok kişinin merak ettiği konu olan kurbanlık fiyatları 2021, internet üzerinden araştırılıyor. Her yıl Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından açıklanan kilogram fiyatlarına göre ortalama olarak belirlenen kurbanlık fiyatları, illere göre de değişiklik gösteriyor. Peki, kurbanlık fiyatları koç, koyun ve dana için ne kadar? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin kurbanlık fiyatları hakkında detaylı bilgiler
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatlarının illere ve canlı ağırlığa göre farklılık göstermekle birlikte, büyükbaşta 6 bin lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişeceğini, canlı ağırlıklı fiyatının da kilogram başına büyükbaşta 24-35 lira, küçükbaşta 24-40 lira olacağını bildirdi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, ziraat odalarından aldıkları bilgilere göre, kurbanlık fiyatlarının illere, canlı ağırlığa, ırkına ve büyükbaşta inek, düve, tosun, küçükbaşta ise koyun, koç, toklu ve keçi olmasına göre değiştiğini ifade etti.
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Ortalama fiyatları paylaşan Bayraktar, "Bu yıl ülkemizde ortalama kurban fiyatları, hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor. Canlı ağırlık fiyatı da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 24-35 lira, küçükbaş hayvanlarda ise 24-40 lira arasında." bilgisini verdi.
Söz konusu fiyatların bayram yaklaştıkça ve talebin durumuna göre de değişeceğine dikkati çeken Bayraktar, Türkiye ortalamasına bakıldığında, büyükbaş hayvanların canlı ağırlık kilogram fiyatının 29 lira 46 kuruş, küçükbaş canlı ağırlık kilogram fiyatının ise 33 lira 36 kuruş olduğunu kaydetti.
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Bayraktar, canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatlarının, satışların en fazla olduğu üç ilden İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında 32-35 lira, Ankara'da 26-30 lira, İzmir'de ise 24-35 lira, küçükbaş hayvan fiyatlarının da bu illerde sırasıyla 35-40 lira, 30-36 lira ve 25-40 lira düzeyinde seyrettiğini bildirdi.