Kurbanlık fiyatları 2021! Koyun, koç, dana canlı hayvan kilo fiyatları... İşte büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları için son bilgiler
Kurbanlık fiyatları 2021 gündemde yer almaya devam ediyor. Kurban ibadetini idrak edecek olanlar, kurbanlık fiyatları, koyun, koç, dana almak isteyen kişilerce araştırılıyor. Bayrama yaklaşık 2 hafta kala pek çok kişinin merak ettiği konu olan kurbanlık fiyatları 2021, internet üzerinden araştırılıyor. Her yıl Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından açıklanan kilogram fiyatlarına göre ortalama olarak belirlenen kurbanlık fiyatları, illere göre de değişiklik gösteriyor. Bu yıl bu fiyatlar henüz açıklanmazken, ortalama satış fiyatları konusunda piyasadaki satıcılardan açıklamalar geldi. Peki, kurbanlık fiyatları koç, koyun ve dana için ne kadar? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin kurbanlık fiyatları hakkında detaylı bilgiler
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Kurbanlık koç, koyun, dana fiyatları, kurban pazarına gidecek olan pek çok kişinin araştırdığı konu oluyor. Kurbanlık fiyatları illere göre değişiklik gösteriyor. Buna göre büyükbaş için 10 ila 25 bin, küçükbaş fiyatları 1500 ila 3 bin 500 lira arasında fiyatlar değişiklik gösterecek. İşte, 2021 kurbanlık fiyatları hakkında detaylı bilgiler
KURBANLIK FİYATLARI 2021
Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, AA muhabirine, üreticilerin elinde yaklaşık 1 milyon 500 bin büyükbaş ve 3 milyon civarında küçükbaş kurbanlık olduğunu söyledi.
Bayram öncesinde kurbanlık sıkıntısı olmayacağını dile getiren Tunç, "Yeteri kadar kurbanlık hayvan bulunuyor, kurbanlık temininde sıkıntı olmaz." ifadesini kullandı.
Kurbanlık kilogram fiyatlarına da değinen Başkan Tunç, şu ifadelerde bulundu;
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Tunç, küçükbaş fiyatlarının 1500 ila 3 bin 500 lira arasında olduğuna dikkati çekerek, "Kurban olabilecek büyükbaş hayvanların fiyatı yaklaşık 10 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar var. Hisse olarak düşündüğünüzde yaklaşık 2 bin liraya büyükbaş hissesi alabilirsiniz. Büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatı ise bölgelere göre 28 ila 30 lira arasında değişiyor." ifadelerini kullandı.
Üreticilerin girdi maliyetlerinin yükseldiğine dikkati çeken Tunç, yem gibi maliyetlerin artmasının sektörü olumsuz etkilediğini anlattı.
Tunç, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) piyasaya müdahale kararı almasının olumlu karşılandığının altını çizerek, "TMO'nun kararı bizleri umutlandırdı. Bu haberin duyulmasından sonra yem fiyatlarındaki artış durdu. Yapılacak müdahalelerle yem fiyatlarının düşmesini bekliyoruz. Girdi maliyetleri artarsa kimse hayvancılık yapmaz." değerlendirmesinde bulundu.
Şehirlerarası kurbanlık naklinin özellikle bayrama 10 gün kala yoğunlaştığını belirten Tunç, bu dönemde fiyatların yükseldiğini anlattı. Tunç, dönemsel olarak yükselen nakliye fiyatlarının denetlenmesi gerektiğini vurguladı.
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Kurban pazar yerlerinde kira denetimi yapılmalı
Tunç, kurbanlıkların maliyetlerini etkileyen bir diğer unsurunda hayvan pazarları kirası olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Özellikle büyük şehirlerde hayvan pazarlarının kiraları üreticilerimize fazla geliyor. Burada aracıların olduğunu görüyoruz. Bir başkası belediyelerden yer kiralayarak bunu hayvan pazarı haline getirip çok yüksek fiyatlara üreticilere kiralıyor. Buralarda denetim yapılması hem üreticinin hem de tüketicinin faydasına olacaktır."