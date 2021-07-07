Kurbanlık fiyatları 2021! Koyun, koç, dana canlı hayvan kilo fiyatları... İşte büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları için son bilgiler

Kurbanlık koç, koyun, dana fiyatları, kurban pazarına gidecek olan pek çok kişinin araştırdığı konu oluyor. Kurbanlık fiyatları illere göre değişiklik gösteriyor. Buna göre büyükbaş için 10 ila 25 bin, küçükbaş fiyatları 1500 ila 3 bin 500 lira arasında fiyatlar değişiklik gösterecek. İşte, 2021 kurbanlık fiyatları hakkında detaylı bilgiler



KURBANLIK FİYATLARI 2021



Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, AA muhabirine, üreticilerin elinde yaklaşık 1 milyon 500 bin büyükbaş ve 3 milyon civarında küçükbaş kurbanlık olduğunu söyledi.



Bayram öncesinde kurbanlık sıkıntısı olmayacağını dile getiren Tunç, "Yeteri kadar kurbanlık hayvan bulunuyor, kurbanlık temininde sıkıntı olmaz." ifadesini kullandı.



Kurbanlık kilogram fiyatlarına da değinen Başkan Tunç, şu ifadelerde bulundu;