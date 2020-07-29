Kurbanlık fiyatları 2020! Kurbanlık dana, koç, koyun fiyatları İstanbul, Ankara ve tüm iller!
Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları, bayrama 2 gün kala pek çok kişi tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Kilo üzerinden hesaplanan kurbanlık koyun, dana ve koç fiyatları, bölgelere ve şehirlere göre değişkenlik gösteriyor. Kurban pazarında pazarlık yapmadan önce kurbanlık fiyatları hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Türkiye genelinde belirlenen ortalama fiyatlar üzerinden bilgi sahibi olabilecek. Peki, İzmir, Ankara ve İstanbul kurbanlık fiyatları haricinde Türkiye genelinde kurbanlık dana, koç, koyun fiyatları ne kadar olacak? İşte, o detaylar
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Kurbanlık fiyatları kilo üzerinden hesaplanacak. Kurbanlık dana, koç, koyun seçeneklerini tercih edecek olan pek çok kişi, kilogram hesabı ile fiyat pazarlığı yapacak. Peki, kurbanlık fiyatları ne kadar olacak? İşte, büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları ile birlikte, 2020 yılının kurban kesim fiyatları hakkında bazı detaylar
KURBANLIK FİYATLARI 2020
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatlarının illere ve canlı ağırlığa göre farklılık göstermekle birlikte, büyükbaşta 5 bin ile 30 bin lira, küçükbaşta ise 800 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişeceğini, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaşta 19-30 lira, küçükbaşta 22-35 lira olacağını bildirdi.
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KURBANLIK FİYATLARI 2020
Bayraktar, yaptığı açıklamada, ziraat odalarından aldıkları bilgilere göre, bu yıl kurban döneminde hayvan fiyatlarının illere, canlı ağırlığa, ırkına (yerli-kültür) ve büyükbaşta düve, tosun, küçükbaşta koyun, keçi olmasına göre farklılık gösterdiğini söyledi.
Şemsi Bayraktar, "İllere ve canlı ağırlığa göre farklılık göstermekle birlikte fiyatların, hayvan başına büyükbaşta 5 bin-30 bin lira, küçükbaşta ise 800-3 bin 500 lira arasında değişeceğini, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaşta 19-30 lira, küçükbaşta 22-35 lira olacağını bekliyoruz." dedi.
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Söz konusu fiyatların bayram yaklaştıkça talebe göre değişebileceğine dikkati çeken Bayraktar, Türkiye ortalamasına bakıldığında büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 24 lira 61 kuruş, küçükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının ise 28 lira 43 kuruş olduğunu dile getirdi.
Bayraktar, canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatlarının, satışların en fazla olduğu üç ilden İstanbul'da 27-28 lira, Ankara'da 22-28 lira, İzmir'de 20-30 lira, küçükbaş hayvan fiyatlarının da bu illerde sırasıyla 28-30, 25-30 ve 25-35 düzeyinde seyrettiği bilgisini verdi.
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Türkiye'de kurbanlık vasfı taşıyan 4 milyon 700 bin baş hayvan bulunduğunu belirten Bayraktar, şöyle konuştu:
"Bu yıl yaklaşık 800 bini büyükbaş, 2 milyon 700 bini küçükbaş olmak üzere toplam 3,5 milyon hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz. Bu tahminden yola çıkarak, 2020'de kurbanlıklar için ödenecek tutarın 12,3 milyar liraya yaklaşmasını bekliyoruz. Kesileceğini tahmin ettiğimiz hayvan sayısından daha fazla kurbanlık olması vatandaşlarımızın kurbanlık bulmada sıkıntı yaşamayacaklarını göstermektedir."
Satışların geçen yıla göre yavaş seyrettiğini ifade eden Bayraktar, satışların beklendiği gibi gerçekleşmemesi durumunda üreticilerin bayram döneminde satılamayan hayvanlarını Et ve Süt Kurumunun uygun fiyata alması gerektiğini kaydetti.
Bayraktar, bunun hayvancılıkta sürdürülebilirlik açısından önemli olduğuna işaret ederek, alım fiyatı belirlenirken maliyetlerin yanı sıra yapılan ek masrafların da dikkate alınmasını istedi.
Besicilik maliyetlerine de değinen Bayraktar, yem fiyatlarındaki artışın üretimi ve fiyatları ciddi anlamda etkilediğini vurguladı.
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KURBAN KESİM FİYATLARI 2020
Kurban Bayramı'nın kasaplar için önemli bir gelir kapısı olduğuna işaret eden Bayraktar, "Kasaplar, hayvanları kesme, yüzme, parçalama gibi işler için küçükbaşta 70 lira, büyükbaşta ise 625 lira civarında para almaktadır. Kurbanlıkların yarısının kasaplar tarafından kesileceği tahminiyle onlara ödenecek bedel toplamda 344,5 milyon lirayı bulacaktır." dedi.
Bayraktar, birçok dernek ve vakfın, vekaletle kurban kesme faaliyetinde bulunduğunu hatırlatarak, bu kuruluşların yetkili kurumlarca kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.
Bazı vatandaşların da dernek ve vakıflar kanalıyla yurt dışında kurban kesimine yöneldiğini dile getiren Bayraktar, kurban hisse fiyatlarının daha düşük tutulmasının yurt dışında kesimi teşvik ettiğini ancak Türkiye'de hayvancılıkla uğraşanları korumak için yurt dışına gönderilecek kurbanların burada kesilmesi gerektiğini söyledi.