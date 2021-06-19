Kurban vekalet ücreti ne kadar? Vekalet nasıl verilir? 2021 vekalet yoluyla kurban kesim bedelini Diyanet açıkladı
Kurban vekalet ücretiDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, tarafından açıklandı. Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini bildirdi. 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nda kurbanlık kesme yetisine sahip olmayan kişileri verdiği kurban vekaleti, bazı koşullar dahilinde yerine getirilecek. Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilecek. Peki, yurt içi Kurban vekalet ücreti ne kadar? Vekalet nasıl verilir? İşte, 2021 yoluyla kurban kesim bedelinin detayları.
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Vekalet yoluyla kurban kesim ücreti Kurban Bayramı'na kısa süre kala gündeme geldi. Her yıl olduğu gibi bu sene de Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 vekalet yoluyla kurban kesim bedeli duyurdu. İbadetin doğru bir şekilde gerçekleşebilmesi için kurbanı kesecek kişiye verilmesi gereken vekalet ücreti yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendi. kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirecek olan Müslümanlar, belirlenen ücrete göre vekalet verebilecekler.
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2021 KURBAN VEKALET ÜCRETİ NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
Erbaş, TDV Genel Merkezi'nde "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlenen "2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kurban ibadetinin Allah'a yaklaşma ve iyiye, güzele, hakikate ulaşma arayışı olduğunu söyledi.
Kurbanın, imkanlar ve inanılan değerler uğruna feda edebilme erdemi kazandıran büyük bir ibadet olduğunu anımsatan Erbaş, "İnsanlığın pek çok sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı günümüzde, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız, dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine, dil, din, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin yardım elini uzatmaktadır." diye konuştu.
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KURBAN VEKALETİ NEDİR?
Kurbanlık kesme yetisine sahip olmayan kişileri verdiği kurban vekaleti, bazı koşullar dahilinde yerine getirilebiliyor. Bu nedenle Kurban vekaleti, kendilerine vacip kılınan ibadetleri yerine getirmek isteyen Müslümanların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Kurbanlık hayvanı kesme yetkinliğine sahip olmayan bireylerin, kesme yetisine sahip olan birisine bu hakkı tanımasına vekalet denilmektedir. Kurban vekaleti, kesim esnasında hayvanın yanında bulunan bireylerce sözlü olarak verilebilmektedir. Ancak kurbanlığın sahibi ya da hissedarı o an orada bulunma imkanına sahip değilse, telefon ve internet gibi araçlarla da bu vekaleti yerine getirebilmektedir.
Kurban vekaleti verebilmek için çağın imkanları arasında bulunan faks, internet gibi iletişim araçları da kullanılabilmektedir. Nitekim kurban vekaletinde önemli olan kişinin niyetinin Allah için olması ve kurbanın vekaleten kendi adına kesilmesidir. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre Kurban vekaleti hakkında merak edilen detaylar
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VEKALET NASIL VERİLİR?
Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali’nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz’ buyurdu.” (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)
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Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.
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Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.