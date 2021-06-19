Kurban vekalet ücreti ne kadar? Vekalet nasıl verilir? 2021 vekalet yoluyla kurban kesim bedelini Diyanet açıkladı

KURBAN VEKALETİ NEDİR? Kurbanlık kesme yetisine sahip olmayan kişileri verdiği kurban vekaleti, bazı koşullar dahilinde yerine getirilebiliyor. Bu nedenle Kurban vekaleti, kendilerine vacip kılınan ibadetleri yerine getirmek isteyen Müslümanların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Kurbanlık hayvanı kesme yetkinliğine sahip olmayan bireylerin, kesme yetisine sahip olan birisine bu hakkı tanımasına vekalet denilmektedir. Kurban vekaleti, kesim esnasında hayvanın yanında bulunan bireylerce sözlü olarak verilebilmektedir. Ancak kurbanlığın sahibi ya da hissedarı o an orada bulunma imkanına sahip değilse, telefon ve internet gibi araçlarla da bu vekaleti yerine getirebilmektedir.



Kurban vekaleti verebilmek için çağın imkanları arasında bulunan faks, internet gibi iletişim araçları da kullanılabilmektedir. Nitekim kurban vekaletinde önemli olan kişinin niyetinin Allah için olması ve kurbanın vekaleten kendi adına kesilmesidir. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre Kurban vekaleti hakkında merak edilen detaylar