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KURBAN VEKALET ÜCRETİ 2023 | Bu yılki vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar oldu? Yurt içi ve yurt dışı 2023 vekalet kurban kesim ücretleri!

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#Kurban Vekaleti 2023#Kurban Vekalet Ücreti Ne Kadar#Vekaletle Kurban Kesim Bedelleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 20:23

Kurban vekalet ücretleri 2023 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından açıklandı. Bu sene haziran ayında idrak edilecek olan bayramda, kurbanlık hayvanı kesme yetkinliğine sahip olmayan bireylerin, kesme yetisine sahip olan birisine bu hakkı tanımasına adına vereceği vekâlet ücreti yurt içi ve yurt dışı olarak ayrı ayrı belirlendi. Kurban vekâleti, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilecek. Peki, 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar? İşte, kurban vekalet ücretleri hakkında bilgiler.

1/5KURBAN VEKALET ÜCRETİ 2023 | Bu yılki vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar oldu Yurt içi ve yurt dışı 2023 vekalet kurban kesim ücretleri

2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelleri, haziran ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi belli oldu. İbadetlerini yapmak isteyen pek çok Müslüman Diyanet'in belirlediği ücrete göre kurban vekaletini verecek. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklamasına göre Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak açıklandı. Kurban vekaleti, kesim esnasında hayvanın yanında bulunan bireylerce sözlü olarak da verilebiliyor.

2/52023 YILI KURBAN VEKALET ÜCRETİ NE KADAR

2023 YILI KURBAN VEKALET ÜCRETİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Erbaş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

3/5KURBAN VEKALETİ NEDİR

KURBAN VEKALETİ NEDİR?

Kurbanlık kesme yetisine sahip olmayan kişileri verdiği kurban vekaleti, bazı koşullar dahilinde yerine getirilebiliyor. Bu nedenle Kurban vekaleti, kendilerine vacip kılınan ibadetleri yerine getirmek isteyen Müslümanların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Kurbanlık hayvanı kesme yetkinliğine sahip olmayan bireylerin, kesme yetisine sahip olan birisine bu hakkı tanımasına vekalet denilmektedir. Kurban vekaleti, kesim esnasında hayvanın yanında bulunan bireylerce sözlü olarak verilebilmektedir. Ancak kurbanlığın sahibi ya da hissedarı o an orada bulunma imkanına sahip değilse, telefon ve internet gibi araçlarla da bu vekaleti yerine getirebilmektedir.

4/5VEKALET NASIL VERİLİR

VEKALET NASIL VERİLİR?

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali’nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz’ buyurdu.” (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)

5/5KURBAN VEKALET ÜCRETİ 2023 | Bu yılki vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar oldu Yurt içi ve yurt dışı 2023 vekalet kurban kesim ücretleri

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.

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