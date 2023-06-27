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Kurban namazı nasıl kılınır? Kurban kesildikten sonra kılınan namaz kaç rekat? İşte Diyanet bilgisi!

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#Kurban Namazı#Şükür Namazı#Kurban Bayramı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 10:47

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle bazı detaylar araştırılıyor. Bu sene Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlayacak. Bayramın 1. günü bayram namazı kılındıktan sonra kurban kesme ibadeti yerine getirilecek. Bayram sebebiyle kurban namazı da merak ediliyor. Peki Kurban namazı nasıl kılınır? Kurban kesildikten sonra kılınan namaz kaç rekat? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

1/3Kurban namazı nasıl kılınır Kurban kesildikten sonra kılınan namaz kaç rekat İşte Diyanet bilgisi

Kurban kesildikten sonra kılınan namaz, Kurban Bayramı’nın gelmesi ile beraber araştırılıyor. Bayramda kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar kurbandan sonra kılınan namazı merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. İşte şükür namazı kılınışı ile ilgili detaylar...

2/3KURBAN KESİLDİKTEN SONRA NAMAZ KILINIR MI

KURBAN KESİLDİKTEN SONRA NAMAZ KILINIR MI?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir.

Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

3/3NAFİLE NAMAZ NASIL KILINIR

NAFİLE NAMAZ NASIL KILINIR?

Kurban kesildikten sonra şükür niyetine nafile namazı kılmak isteyen kişiler de, abdest aldıktan sonra kalben niyet eder. Daha sonra da;

1.Rekat: Şükür namazına "Niyet ettim Allah rızası için Şükür Namazı kılmaya" diyerek niyet edilir. Ardından "Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke okunur ve euzü besmele çekildikten sonra da Fatiha suresi okunmaya başlar. Daha sonra da Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet uzunluğunda çeşitli ayetler okunur. "Allahu Ekber" denir ve ardından da Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" ise üç defa denir. Rükûdan doğrulur ve "Semi Allahu limen hamide, Rabbena lekel Hamd" denir. Daha sonra ise, "Allahu Ekber" denir ve ardından da secdeye gidilir. Secdede üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denilerek doğrularak oturulur. Daha sonra tekrar "Allahu Ekber" denir ve ardından secdeye gidilir. Secdede üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

2.Rekat: Ayağa kalkarak kıyama doğru durulur. Ardından besmele çekildikten sonra da Fatiha suresi okunur. Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet kadar uzunlukta istenen ayetler okunur. "Allahu Ekber" denilerek Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç defa denir. Rükûdan doğrularak da "Semi Allahu limen hamide ve Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra da secdeye gidilir. Oturarak Allâhumme Bârik ve Rabbenâ, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek sağa ve sola doğru selam vererek namaz tamamlanır.

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#Kurban Namazı#Şükür Namazı#Kurban Bayramı