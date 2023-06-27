Kurban namazı nasıl kılınır? Kurban kesildikten sonra kılınan namaz kaç rekat? İşte Diyanet bilgisi!

NAFİLE NAMAZ NASIL KILINIR?

Kurban kesildikten sonra şükür niyetine nafile namazı kılmak isteyen kişiler de, abdest aldıktan sonra kalben niyet eder. Daha sonra da;



1.Rekat: Şükür namazına "Niyet ettim Allah rızası için Şükür Namazı kılmaya" diyerek niyet edilir. Ardından "Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke okunur ve euzü besmele çekildikten sonra da Fatiha suresi okunmaya başlar. Daha sonra da Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet uzunluğunda çeşitli ayetler okunur. "Allahu Ekber" denir ve ardından da Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" ise üç defa denir. Rükûdan doğrulur ve "Semi Allahu limen hamide, Rabbena lekel Hamd" denir. Daha sonra ise, "Allahu Ekber" denir ve ardından da secdeye gidilir. Secdede üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denilerek doğrularak oturulur. Daha sonra tekrar "Allahu Ekber" denir ve ardından secdeye gidilir. Secdede üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.



2.Rekat: Ayağa kalkarak kıyama doğru durulur. Ardından besmele çekildikten sonra da Fatiha suresi okunur. Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet kadar uzunlukta istenen ayetler okunur. "Allahu Ekber" denilerek Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç defa denir. Rükûdan doğrularak da "Semi Allahu limen hamide ve Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra da secdeye gidilir. Oturarak Allâhumme Bârik ve Rabbenâ, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek sağa ve sola doğru selam vererek namaz tamamlanır.