Kurban kesimi vakti: Kurban kesimi ne zaman başlar ve biter? İşte Diyanet bilgisi
Kurban kesim vakti, mübarek Kurban Bayramı'nın gelmesiyle beraber kurban ibadetini idrak edecek olan Müslümanların gündemine geldi.Diyanet bilgisine göre, kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Peki, Kurban kesimi ne zaman başlar ve biter? İşte, Diyanet bilgisine göre, kurban kesim vakti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nda, vatandaşlar pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyarak kurban kesimlerini gerçekleştirecek. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. İşte, Kurban kesimiyle ilgili ayrıntılı bilgiler.
2
Abone Ol
KURBAN KESİMİ NE ZAMAN BAŞLAR?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
3
Abone Ol
KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
4
Abone Ol
c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.