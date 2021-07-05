Kurban kesecek kişinin yapması gerekenler nelerdir? Diyanet bilgileri
Kurban kesecek kişinin yapması gerekenler, İslam dininde vacip olarak bilinen ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Kurban keserek ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu konu hakkında dikkat çektiği hususları araştırmaya başladı. Peki, kurban kesecek kişinin yapması gerekenler nelerdir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Kurban kesecek kişinin yapması ve dikkat etmesi gereken hususlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ele alındı. Kurban kesimi esnasında hayvana eziyet edilmemesi, kurban kesilirken okunacak dua ve kılınacak namaz gibi detayların yer aldığı bilgilerde, kurban kesecek kişinin yapması gerekenlere vurgu yapıldı. İşte, o merak edilen konular hakkında detaylı bilgiler
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
- a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
- b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
- c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
- d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
- e) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.