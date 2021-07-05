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Haber Giriş: 05 Temmuz 2021 - 14:39 | 

Kurban kesecek kişinin yapması gerekenler nelerdir? Diyanet bilgileri

Kurban kesecek kişinin yapması gerekenler, İslam dininde vacip olarak bilinen ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Kurban keserek ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu konu hakkında dikkat çektiği hususları araştırmaya başladı. Peki, kurban kesecek kişinin yapması gerekenler nelerdir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Kurban kesecek kişinin yapması ve dikkat etmesi gereken hususlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ele alındı. Kurban kesimi esnasında hayvana eziyet edilmemesi, kurban kesilirken okunacak dua ve kılınacak namaz gibi detayların yer aldığı bilgilerde, kurban kesecek kişinin yapması gerekenlere vurgu yapıldı. İşte, o merak edilen konular hakkında detaylı bilgiler

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  1. a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  2. b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
  3. c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  4. d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  5. e) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

2Kurban keserken besmele çekilmesinin hükmü nedir

Kurban keserken besmele çekilmesinin hükmü nedir?

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak unutularak besmele çekilmezse, hayvanın eti yenilir. Şâfiîlere göre ise besmele çekilmese de kesilen hayvanın eti yenir.

Abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi?

Kurban ibadetini yerine getirmek, gerekli şartları taşıyan bir hayvanı, kurban niyetiyle kesmekle gerçekleşir. Kurban ibadetinin geçerli olması için kesenin abdestli olması şartı yoktur. Bununla birlikte kurban Allah’a yakınlaşma aracı olduğu için abdestli olmak daha faziletlidir.

3Kurban kesimi sırasında hangi dualar okunabilir

Kurban kesimi sırasında hangi dualar okunabilir?

Kurban kesilirken “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir:

 “De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Allah’a teslim olanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163)

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm, 6/79)

Kurbanlık hayvanı elektrik veya narkozla bayıltarak kesmek caiz midir?

Dinimiz, tüm canlılara iyi davranılmasını emretmiştir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), kesim esnasında hayvana eziyet edilmemesini emretmiştir. (Bkz. Müslim, Sayd ve Zebâih, 57; Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 12) Kurbanın bilinen klasik yöntemle kesilmesi asıldır. Bununla beraber kurbana fazla eziyet vermemek (ölüm acısını azaltmak) maksadıyla kesim esnasında hayvanın elektrik şoku, narkoz veya benzeri bir yöntemle bayıltıldıktan sonra kesilmesi ise hayvanın kesilmeden önce canlı olduğunun kesin olarak bilinmesi kaydıyla caizdir. Bu durumda hayvan henüz kesilmeden şok etkisiyle ölürse, kurban olmayacağı gibi, eti de yenmez. Zira kurbanlık veya etlik hayvanın yenilmesinin caiz olabilmesi için kesim esnasında hayvanın canlı olması gerekir.

4Kurban kanı alına sürülebilir mi

Kurban kanı alına sürülebilir mi?

Kesilen kurbanın kanının alına sürülmesinin dinî bir dayanağı bulunmamaktadır. Ayrıca dinen necis sayılan kanın meşru bir mazeret olmaksızın vücuda sürülmesi de doğru değildir. Bu itibarla kurban kesenlerin bu uygulamadan uzak durmaları gerekir.

Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için şükür niyetiyle nafile namaz kılabilir.

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