Kurban etiyle ilgili bilgiler: Kurban eti nasıl saklanır, dondurucuda ne kadar (kaç ay) kalabilir?

En az 3 saat bekletilmeli Et tüketimi ve tescilli kebabıyla meşhur Adana'da Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, etlerin kesildikten sonra yemek için en az 3 saat dinlenmesi gerektiğini belirtti. Etin kesilir kesilmez tüketilmesinin mide rahatsızlığına yol açabileceğini belirten Murat Saruhan Yağmur, "Vatandaşlarımız ilk önce kurbanı kesince eti 1 gün dinlendirmeli. Taze olarak et yenmez sert düşer. Sert düşünce iyi pişmez. Mutlak suretle dinlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Et eğer hemen tüketilirse mide ağrısı olabilir. Hazmı zorlaştırır. Bunlarla ilgili etlerin dinlenmesini istiyoruz. Çok acele ediyorlarsa eti azami 3 saat dinlendirsinler” ifadelerini kullandı.



Vatandaşlara et parçalama konusunda da tavsiye veren Yağmur, et parçalama işinin kasaplara bırakılması gerektiğini sözlerine ekledi.