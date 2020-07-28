Kurban etiyle ilgili bilgiler: Kurban eti nasıl saklanır, dondurucuda ne kadar (kaç ay) kalabilir?

Kurban eti dondurucuda ne kadar kalabilir? Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevnur Çaparoğlu, kurban etinin temizlenmesiyle ilgili bilgiler verdi. Kurban etinin parçalar halinde temiz kaplara konularak ve öncelikle güneş görmeyen serin bir yerde, 14-16 santigrat derecelerde, 5 -6 saati geçmeyecek şekilde bekletilmesi gerekmektedir.Bekletme sırasında kurban etinin hava alması sağlanmalı ve bu süre sonunda oda sıcaklığına ulaşan etler buzdolabına kaldırılmalı, 4 ve 5 santigrat derece arasında muhafaza edilmelidir.Kurban etlerinin daha uzun süre muhafaza edilebilmesi için buzlukta -18 santigrat derecede dondurulmuş olarak saklanması gerekir. Ancak dondurulmuş etlerin de belirli bir raf ömrü olduğu unutulmamalıdır.



Kurban etlerinin bütün olarak değil, küçük parçalara bölünerek, yağlı kağıda veya buzdolabı poşetine sarılarak derin dondurucuda 4 – 6 aydan fazla saklanmaması gerekir.



Kurban etleri yemek içinde kullanılacak şekilde parçalara ayrılarak dondurucuya konulmalı, kullanılmak istenildiğinde, bakteri üremesini azaltmak için dondurulmuş gıda ürünleri buzdolabının sebzelik kısmında çözdürülmelidir. Çözdürülen kurban eti hemen pişirilmeli, çözdürülmüş ürünler tekrar dondurulmamalıdır.