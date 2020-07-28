Kurban etiyle ilgili bilgiler: Kurban eti nasıl saklanır, dondurucuda ne kadar (kaç ay) kalabilir?
Kurban Bayramı öncesinde en çok araştırılan konulardan biri kurban etinin muhafaza edilmesi oldu. Yaz mevsimine denk gelen Kurban Bayramı öncesinde kasaplar ve kebapçılar etlerin nasıl saklanıp tüketilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Peki, kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti dondurucuda ne kadar (kaç ay) kalabilir? İşte et saklama ve tüketme önerileri
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Et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı’nda sağlık açısından bazı noktalar ayrı bir önem göstermek gerekiyor. Bu noktalardan biri de uzmanların her yıl belirttiği gibi kurban etinin doğru saklanması. Doğru şekilde saklanmayan etler, hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Peki, kurban etini saklarken nelere dikkat edilmeli? İşte uzmanların et saklama ve tüketme önerileri…
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En az 3 saat bekletilmeli
Et tüketimi ve tescilli kebabıyla meşhur Adana'da Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, etlerin kesildikten sonra yemek için en az 3 saat dinlenmesi gerektiğini belirtti. Etin kesilir kesilmez tüketilmesinin mide rahatsızlığına yol açabileceğini belirten Murat Saruhan Yağmur, "Vatandaşlarımız ilk önce kurbanı kesince eti 1 gün dinlendirmeli. Taze olarak et yenmez sert düşer. Sert düşünce iyi pişmez. Mutlak suretle dinlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Et eğer hemen tüketilirse mide ağrısı olabilir. Hazmı zorlaştırır. Bunlarla ilgili etlerin dinlenmesini istiyoruz. Çok acele ediyorlarsa eti azami 3 saat dinlendirsinler” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlara et parçalama konusunda da tavsiye veren Yağmur, et parçalama işinin kasaplara bırakılması gerektiğini sözlerine ekledi.
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Et temizlenip hemen dolaba konulmalı
Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın ise “Et 1 gün dolapta kalırsa daha iyi yumuşar. Eğer hemen tüketmek isterlerse de dolaptan çıkartılıp doğranmalı. İlk gün saç tava, tepsi tava yapıp yenebilir. Kebap da yapabilirler ama o lezzeti alamazlar. İkinci günü yenirse kebabı daha uygun düşer. Ben onlara ikinci gün kebap yemelerini tavsiye ediyorum. Birinci gün muhakkak tava yesinler” dedi.
Kurban eti saklayacak vatandaşlara da etin saklanması konusunda önerilerde bulunan Aydın, "Kestikten sonra eti korumak, dolaba koyup parçalamak çok önemli. Et kesilir kesilmez pişer çok lezzetli olur ama dinlenirse daha yumuşak olur. En azından 1 gün dinlendirilmeli. Etler kesildikten sonra hemen dolaba konulmalı. Eğer konulmazsa bakteri üretir ve et kokar. Yaz günlerinde et 1 saat dışarıda kalırsa arıya gider. Vatandaşlar keser kesmez eti temizleyip dolaba koymalı.”
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Kurban eti dondurucuda ne kadar kalabilir?
Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevnur Çaparoğlu, kurban etinin temizlenmesiyle ilgili bilgiler verdi. Kurban etinin parçalar halinde temiz kaplara konularak ve öncelikle güneş görmeyen serin bir yerde, 14-16 santigrat derecelerde, 5 -6 saati geçmeyecek şekilde bekletilmesi gerekmektedir.Bekletme sırasında kurban etinin hava alması sağlanmalı ve bu süre sonunda oda sıcaklığına ulaşan etler buzdolabına kaldırılmalı, 4 ve 5 santigrat derece arasında muhafaza edilmelidir.Kurban etlerinin daha uzun süre muhafaza edilebilmesi için buzlukta -18 santigrat derecede dondurulmuş olarak saklanması gerekir. Ancak dondurulmuş etlerin de belirli bir raf ömrü olduğu unutulmamalıdır.
Kurban etlerinin bütün olarak değil, küçük parçalara bölünerek, yağlı kağıda veya buzdolabı poşetine sarılarak derin dondurucuda 4 – 6 aydan fazla saklanmaması gerekir.
Kurban etleri yemek içinde kullanılacak şekilde parçalara ayrılarak dondurucuya konulmalı, kullanılmak istenildiğinde, bakteri üremesini azaltmak için dondurulmuş gıda ürünleri buzdolabının sebzelik kısmında çözdürülmelidir. Çözdürülen kurban eti hemen pişirilmeli, çözdürülmüş ürünler tekrar dondurulmamalıdır.