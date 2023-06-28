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KURBAN ETİ NASIL PAY EDİLİR? | Kurban payı nasıl yapılır, ne kadarı dağıtılır? Diyanet'ten kurban eti dağıtımı için açıklama!

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 18:22

Kurban payı nasıl yapılır? sorusu Kurban Bayramı'nın 1. gününde, Müslümanların gündemine geldi. İslam dünyasında manevi huzur ve heyecanla beklenen Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilmeye başlandı. Paylaşma ve dayanışmanın arttığı Kurban Bayramı'nda kurban etinin kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılması Diyanet tarafından açıklandı. Peki, kurban eti nasıl pay edilir? Kurban etinin ne kadarı dağıtılır, ne kadarı eve bırakılır? İşte, Diyanet'in kurban eti dağıtımıyla ilgili yaptığı açıklamalar.

1/4KURBAN ETİ NASIL PAY EDİLİR | Kurban payı nasıl yapılır, ne kadarı dağıtılır Diyanetten kurban eti dağıtımı için açıklama

Kurban eti dağıtımı hususunda Diyanet bilgileri, kurban ibadetlerini idrak edenler için önem arz ediyor. Toplam 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nda kurban kesimleri hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleşiyor. Akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her Müslümanın yerine getireceği kurban kesiminde et pay etme konusunda da dini bilgiler Diyanet'in internet adresinde yer alıyor. Peki, kurban etinin ne kadarı dağıtılır? Kurban payı nasıl yapılır, kimlere verilir? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

2/4KURBAN ETİ NASIL PAY EDİLİR

KURBAN ETİ NASIL PAY EDİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde, kurban eti dağıtımıyla ilgili bazı hususlar yer alıyor. Bu hususlar şunlar;

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).

3/4KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR

KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR?

Kurban eti için buzdolabında veya dondurucuda yer açın. Çünkü et dinlendikten sonra muhafaza edileceği alan hazır olmalı. Kurban eti kesimden sonra an az 5 saat mutlaka dinlendirilmeli. Kurbanlık hayvanın kesilip parçalanmasından sonra, olgunlaşmamış sıcak kurban eti serin ve temiz bir yerde ve geniş bir tepside birkaç saat dinlendirilip havalandırılmalı. Daha sonra parçalanıp buzdolabı veya derin dondurucuya yerleştirilmeli.

4/4KURBAN ETİ DONDURUCUYA NE ZAMAN VE NASIL KONUR

KURBAN ETİ DONDURUCUYA NE ZAMAN VE NASIL KONUR?

Kurban eti 1 gece dinlendirildikten sonra doğru yöntemle pişirilmesi veya küçük parçalar halinde koruyucu poşetler içinde buzluğa konulması gerekir. Kurban etini dondurucuya koymadan önce mutlaka dinlendirmelisiniz. Bu süre en az 5 saat olmalıdır. Daha sonra parçalayıp, dondurucuya koyabilirsiniz.

Derin dondurucuda sıcaklık -18 derece, olmalıdır. Ayrıca derin dondurucudan çıkarılan et dışarıda bekletilerek çözdürülmemelidir.

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