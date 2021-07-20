Kurban eti nasıl, kaç kişiye dağıtılmalı? Kurban nasıl pay edilir? Diyanet kurban eti dağıtımı hakkında soruları yanıtladı
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurban etinin dağıtımı hakkında soruları yanıtladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; kurban etinin bir kısmını da dağıtması gerekir. Peki, kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban nasıl pay edilir?
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Her Kurban Bayramı zamanı olduğu gibi bu yıl da kurban ibadetini gerçekleştiren vatandaşlar, dini konularla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle kurban etinin kaç kişiye, nasıl pay edilmesi gerektiği soruları gündemde.
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Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?
Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10).
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Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).