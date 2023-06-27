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Kurban eti nasıl dağıtılır, kimlere verilmez? Kurban eti akrabaya verilir mi? Diyanet, kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışları paylaştı!

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#Kurban Eti Nasıl Dağıtılır#Kurban Eti Kimlere Verilmez#Kurban Bayramı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 14:19

Kurban eti nasıl dağıtılır, kimlere verilmez sorusu, bayram öncesin en çok merak edilen konulardan biri. Kurban dağıtımı, 28 Haziran günü başlayacak Kurban Bayramı sebebiyle araştırılıyor. Kurban eti pay edilirken bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesi tavsiye edilir. Peki Kurban eti nasıl dağıtılır, kimlere verilmez? Kurban eti akrabaya verilir mi? İşte ayrıntılar...

1/5Kurban eti nasıl dağıtılır, kimlere verilmez Kurban eti akrabaya verilir mi Diyanet, kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışları paylaştı

Kurban eti kimlere verilmez? Bayramın ilk günü kurban kesim işlemlerini tamamlayıp, pay edindikleri eti aldıktan sonra kurban etinin ne kadarının dağıtılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarına başladı. Peki kurban eti nasıl pay edilir? İşte Diyanet açıklaması...

2/5KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR, AKRABAYA VERİLİR Mİ

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR, AKRABAYA VERİLİR Mİ?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10).

Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).

3/5KURBANLA İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

KURBANLA İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Kurban etlerinin mutlaka yedi fakire dağıtılması gerektiği şeklindeki anlayış doğru değildir. Kişi udhiyye kurbanını kestikten sonra bunun bir kısmını ihtiyaç sahiplerine, bir kısmını akraba ve komşularına verdikten sonra geriye kalan kısmını kendi evi için kullanabilir. Bu hüküm adak olmayan udhiyye kurbanlarıyla ilgilidir. Vekâletle kurban kesen kuruluşların da udhiyye kurbanlarının etlerini söz verdikleri yerlerin dışına dağıtmamaları, vekâlete aykırı davranmamaları gerekir.

Büyükbaş bir kurbanlığın hissedar sayısının mutlaka 3, 5, 7 gibi tekli sayılarda olması gerektiği anlayışı doğru değildir. Bir büyükbaş hayvana yedi kişi ortak olabildiği gibi altı kişi de ortak olabilir. Önemli olan her birinin hissesinin yedide birden az olmamasıdır.

Kurban ibadetinin yerine getirilmesi için, gerekli şartları taşıyan bir hayvanın usulüne uygun olarak kesilmesi şarttır. Kesim gerçekleşmeksizin yalnızca bağışta bulunmak veya sadaka vermek kurban ibadeti yerine geçmez. Bu bağlamda “Kesimsiz kurban bağışı” vb. adlar altında yapılan bağışların hiçbir dini dayanağı bulunmamakta olup söz konusu bağışlar kurban sayılmaz. Dolayısıyla toplumumuzdaki kurban anlayışını zedeleyecek bu tür uygulamalara itibar edilmemelidir.

4/5Kurban eti nasıl dağıtılır, kimlere verilmez Kurban eti akrabaya verilir mi Diyanet, kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışları paylaştı

Bir kurban hissesi yalnızca bir kişi içindir. İmkânı olmayan birden fazla kişinin, tek kişilik bir hisseye ortak olabileceği anlayışı dinen doğru değildir. Bu itibarla küçükbaş bir hayvana birden fazla kişinin ortak olması ya da büyükbaş bir kurbanlığa yediden fazla kişinin hissedar olması caiz değildir. Aynı hisseye birden fazla kişinin ortak olması halinde kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Bu bağlamda vekâletle kurban kesen kuruluşlar kendi adlarına değil, sadece vekâlet veren kimseler adına kurban kesebilirler.

İnsanların bir araya gelerek topluca Hz. Peygamber adına bir kurban hissesine girmeleri şeklinde bir uygulama dinimizde mevcut değildir. Dolayısıyla dinî duyguların istismarına yönelik bu tür uygulamalardan uzak durulmalıdır.

Dinimizde kabir kurbanı veya ölü kurbanı adıyla bir kurban türü bulunmamaktadır. Ölenin vasiyeti yoksa onun adına udhiyye kurbanı kesilmesi gerekmez.

5/5Kurban eti nasıl dağıtılır, kimlere verilmez Kurban eti akrabaya verilir mi Diyanet, kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışları paylaştı

Kurban kanının, alna veya araba tekerleği gibi eşyalara sürülmesi inancı doğru değildir.

Evli olmayan kimselerin -gerekli mali imkâna sahip olsalar da- kurban kesemeyecekleri anlayışı yanlıştır.

Kurban kesim işlemini kadınların yapamayacağı anlayışı doğru değildir. Kesme becerisine sahip olan kişi, erkek olsun kadın olsun, kurban kesimini gerçekleştirebilir.

Kurbanlık hayvana ortak olanların bazılarının adak veya akika niyetiyle kurbana iştirak etmesinin kurbana engel olduğu şeklindeki anlayış hatalıdır. Ortakların her birinin niyetinin Allah rızası için kurban kesmek olması, kurbanın geçerli olması için yeterlidir.

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