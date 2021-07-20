Kurban derisi nereye verilir? Kurban derisi nasıl değerlendirilmeli? Diyanet açıkladı!
Kurban derisi nereye verilir? sorusu Kurban Bayramı ile beraber gündeme geldi. İslam aleminin aylardır manevi heyecanla beklediği Kurban Bayramı'nda ibadetlerini tam ve eksiksiz yerine getirecek olanlar kurban derisinin nereye bağışlanacağını Diyanet bilgisi ile öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre kurban derilerinin para karşılığında satılması, kurbanın kesimi veya bakımı için ücret olarak verilmesi caiz değil. Peki, kurban derisi nasıl değerlendirilmeli? İşte, Diyanet'in kurban derisi ile ilgili yaptığı açıklamalar.
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Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. Müslümanların aylardır beklediği Kurban Bayramı'nda kurban kesimleri randevulu sistem ile gerekli önlemler alınarak gerçekleşecek. Dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her Müslümanın yerine getireceği malî bir ibadet olan kurban ibadetini yerine getirecek olanlar kurban derisini değerlendirme konusunda Diyanet bilgisine göre hareket edecek. Diyanet açıklamasına göre, derinin satılması hâlinde bedelinin yoksullara verilmesi gerekir.
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KURBAN DERİSİ NEREYE VERİLİR?
Kurban derisi ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı merak edilenlere yanıt verdi. Diyanet'in internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle;
Kurbanın derisi, bir fakire veya hayır kurumuna verilmelidir. Hz. Peygamber (s.a.s.), veda haccında Hz. Ali’ye, kurban olarak kesilen develerinin başında durmasını ve bunların derileri ile sırtlarındaki çullarını sadaka olarak vermesini, kasap ücreti olarak bunlardan bir şey vermemesini emretmiştir (Müslim, Hac, 348; Buhârî, Hac, 120, 121; Ebû Dâvûd, Menâsik, 21). Buna göre kurban derilerinin para karşılığında satılması, kurbanın kesimi veya bakımı için ücret olarak verilmesi caiz değildir (İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 203). Derinin satılması hâlinde bedelinin yoksullara verilmesi gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 165).
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Ancak kurbanın derisi, bir yoksula veya hayır kurumuna bağışlanabileceği gibi, evde namazlık, kalbur ve benzeri ev eşyası yapılarak kullanılmasında da bir sakınca yoktur (Kâsânî, Bedâi‘, V, 81; Merğînânî, el-Hidâye, VII, 164).
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KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.