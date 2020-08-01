Kurban derisi nereye verilir? Diyanet'ten kurban derisi değerlendirme açıklaması
Kurban derisi nereye verilir? sorusu, İslam aleminin aylardır beklediği Kurban Bayramı'nın gelmesiyle, kurban ibadetlerini idrak eden Müslümanların yanıt aradığı konulardan oldu. Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her Müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Diyanet bilgisine göre kurban derisinin para karşılığında satılması caiz değildir. İşte, Diyanet'in kurban derisi değerlendirmesiyle ilgili açıklaması.
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İslam aleminin beklediği mübarek Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü bayram namazının kılınmasıyla idrak edilmeye başlandı. Kurban kesim yerlerinde kurbanlarını kesen çok sayıda vatandaş, kurban derisi değerlendirme konusunda Diyanet kaynaklarının verdiği yanıtlara göre hareket edecek. Diyanet açıklamasında göre, derinin satılması hâlinde bedelinin yoksullara verilmesi gerekir. İşte, Diyanet'in o konu hakkındaki görüşleri.
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KURBAN DERİSİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Diyanet bilgisinde, kurban derisiyle ilgili şu açıklamalar yer alıyor;
Kurbanın derisi, bir fakire veya hayır kurumuna verilmelidir. Hz. Peygamber (s.a.s.), veda haccında Hz. Ali’ye, kurban olarak kesilen develerinin başında durmasını ve bunların derileri ile sırtlarındaki çullarını sadaka olarak vermesini, kasap ücreti olarak bunlardan bir şey vermemesini emretmiştir (Müslim, Hac, 348; Buhârî, Hac, 120, 121; Ebû Dâvûd, Menâsik, 21). Buna göre kurban derilerinin para karşılığında satılması, kurbanın kesimi veya bakımı için ücret olarak verilmesi caiz değildir (İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 203). Derinin satılması hâlinde bedelinin yoksullara verilmesi gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 165).
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Ancak kurbanın derisi, bir yoksula veya hayır kurumuna bağışlanabileceği gibi, evde namazlık, kalbur ve benzeri ev eşyası yapılarak kullanılmasında da bir sakınca yoktur (Kâsânî, Bedâi‘, V, 81; Merğînânî, el-Hidâye, VII, 164).
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BANKA KREDİSİYLE KURBAN KESİLİR Mİ?
İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir.
Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak faizli borç alması durumunda faizli işlem yapma yasağını işlediği için günaha girmiş olur. (Bkz. Bakara, 2/275-279; Müslim, Müsâkât, 105, 106;
Ebû Dâvûd, Büyû’, 4). Bu itibarla kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir.