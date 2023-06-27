Kurban derisi nereye verilir? 2023 Kurban derisi nasıl değerlendirilmeli? İşte Diyanet yanıtı!

KURBAN DERİSİ NEREYE VERİLİR?

Kurban derisi ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı merak edilenlere yanıt verdi. Diyanet'in internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle;



Kurbanın derisi, bir fakire veya hayır kurumuna verilmelidir. Hz. Peygamber (s.a.s.), veda haccında Hz. Ali’ye, kurban olarak kesilen develerinin başında durmasını ve bunların derileri ile sırtlarındaki çullarını sadaka olarak vermesini, kasap ücreti olarak bunlardan bir şey vermemesini emretmiştir (Müslim, Hac, 348; Buhârî, Hac, 120, 121; Ebû Dâvûd, Menâsik, 21). Buna göre kurban derilerinin para karşılığında satılması, kurbanın kesimi veya bakımı için ücret olarak verilmesi caiz değildir (İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 203). Derinin satılması hâlinde bedelinin yoksullara verilmesi gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 165).