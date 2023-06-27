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Kurban derisi nereye verilir? 2023 Kurban derisi nasıl değerlendirilmeli? İşte Diyanet yanıtı!

Güncelleme Tarihi:

#Kurban Derisi Nereye Bağışlanır#Diyanet#Kurban Derisi Nasıl Değerlendirilmeli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 21:57

Kurban derisinin nasıl değerlendirileceği, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle gündemde yer aldı. Müslümanların aylardır beklediği Kurban Bayramı'nda kurban kesimleri randevulu sistem ile gerekli önlemler alınarak gerçekleşecek. Dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her Müslümanın yerine getireceği malî bir ibadet olan kurban ibadetini yerine getirecek olanlar 'kurban derisi nereye verilir?' sorusuna yanıt arıyor. Vatandaşlar kurban derisini değerlendirme konusunda Diyanet bilgisine göre hareket edecek. İşte, Diyanet'in kurban derisi ile ilgili yaptığı açıklamalar...

1/4Kurban derisi nereye verilir 2023 Kurban derisi nasıl değerlendirilmeli İşte Diyanet yanıtı

Kurban derisi nereye verilir? sorusu Diyanet ile yanıt buldu. İslam aleminin aylardır manevi heyecanla beklediği Kurban Bayramı'nda ibadetlerini tam ve eksiksiz yerine getirecek olanlar kurban derisinin nereye bağışlanacağını Diyanet bilgisi ile öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre kurban derilerinin para karşılığında satılması, kurbanın kesimi veya bakımı için ücret olarak verilmesi caiz değil. Peki, kurban derisi nasıl değerlendirilmeli? İşte, ayrıntılar.

2/4KURBAN DERİSİ NEREYE VERİLİR

KURBAN DERİSİ NEREYE VERİLİR?

Kurban derisi ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı merak edilenlere yanıt verdi. Diyanet'in internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle;

Kurbanın derisi, bir fakire veya hayır kurumuna verilmelidir. Hz. Peygamber (s.a.s.), veda haccında Hz. Ali’ye, kurban olarak kesilen develerinin başında durmasını ve bunların derileri ile sırtlarındaki çullarını sadaka olarak vermesini, kasap ücreti olarak bunlardan bir şey vermemesini emretmiştir (Müslim, Hac, 348; Buhârî, Hac, 120, 121; Ebû Dâvûd, Menâsik, 21). Buna göre kurban derilerinin para karşılığında satılması, kurbanın kesimi veya bakımı için ücret olarak verilmesi caiz değildir (İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 203). Derinin satılması hâlinde bedelinin yoksullara verilmesi gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 165).

3/4Kurban derisi nereye verilir 2023 Kurban derisi nasıl değerlendirilmeli İşte Diyanet yanıtı

Ancak kurbanın derisi, bir yoksula veya hayır kurumuna bağışlanabileceği gibi, evde namazlık, kalbur ve benzeri ev eşyası yapılarak kullanılmasında da bir sakınca yoktur (Kâsânî, Bedâi‘, V, 81; Merğînânî, el-Hidâye, VII, 164).

4/4KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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