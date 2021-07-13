Kurban Bayramı'nda yasak var mı? 20-23 Temmuz'da kısıtlama olacak mı? İşte son durum!
Bayramda yasak olup olmadığı, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gündeme geldi. Ramazan Bayramı'nı kısıtlamalar ile geçiren vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamalarının durumuna yoğunlaşarak Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılacak açıklamalara odaklandı. Geçtiğimiz hafta konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Koca bayramda yeni bir tedbir alınmayacağı sinyalini vermişti. Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte Türkiye'de kısıtlamalar 1 Temmuz tarihinde kaldırıldı. Peki, Kurban Bayramı'nda yasak var mı? İşte, 20-23 Temmuz bayram kısıtlamaları hakkında merak edilenler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kurban Bayramı'nda yasak var mı, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Aşılamanın hızlanmasıyla vaka sayılarında yaşanan düşüşle beraber pek çok kısıtlama ülke genelinde kaldırılmıştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok." değerlendirmesinde bulundu. 12 Temmuz tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nda da Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram kısıtlamaları hakkında bir açıklama yapmadı.
2
KURBAN BAYRAMI'NDA YASAK OLACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta ve delta plus (artı) varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, bayramın, hareketliliğin yoğunlaşacağı önemli bir dönem olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
3
"Biz bayrama kadar aşılanması gereken 62 milyona yakın 18 yaş üstü vatandaşın, 42-43 milyon gibi bir rakam eden en az yüzde 70'inin en az bir aşıyla aşılanmasını hedefliyoruz. Onun için bütün illeri dünden itibaren yayımladığımız il bazlı aşı oranlarıyla birlikte illerin bu noktadaki durumunu ve her ilde oranı artırmak üzere yapılması gereken yaklaşımları yerinde karar vererek, mobil ekip sayılarımızı da olabildiğince artırarak, bir an önce bu hedefe ulaşıp toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz."
Bakan Koca, "Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok." değerlendirmesinde bulundu.
4
BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağını da içeren kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin DHA'ya değerlendirmelerde bulunmuştu.
5
Prof. Dr. İlhan, şu an için Kurban Bayramı'na ilişkin kısıtlamanın öngörülmediğini söyledi. İlhan, "Ortamların temiz hava ile havalandırılması, çok kalabalık ve kapalı yerlerde maske takılması ile birlikte aşının da hızlı gitmesi ile bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum. Aşının yaygınlaşması ile birlikte bayram sonrasında vaka sayıları daha aşağı da gidebilir.
6
BAYRAM NE ZAMAN?
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayına denk geliyor.
7
19 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. 20 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.