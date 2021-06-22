Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı? 2021 Bayramda kısıtlama var mı? Detaylar netleşiyor!
Kurban Bayramı’nda yasak olup olmadığı, bayrama sayılı günler kala gündemde yer alan konulardan oldu. Milyonlarca kişi kısıtlama durumuna göre planlarını oluşturmak isterken, seyahat kısıtlaması ile sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Ramazan Bayramı'nı pandemi gölgesinde geçirenler, resmi açıklamalara göre hareket ederek Kurban Bayramı'nda tatil ve yıllık izin planlarına yön verecek. Kurban Bayramı bu sene 20 Temmuz'da idrak edilecek. Peki, Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı? 2021 Bayramda kısıtlama var mı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Bayram yasakları Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla öne çıkan başlıklardan oldu. Koronavirüs tedbirleri ile ilgili geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nın kısıtlamalarla geçirenler, Kurban Bayramı için yapılacak açıklama kilitlendi. Normalleşme ile ilgili 21 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor" dedi. Açıklamalara göre Kurban Bayramı'nda kısıtlamaların olmayacağı ön görülüyor.
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BAYRAMDA KISITLAMALAR OLACAK MI?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, alınan yeni kararları duyurdu. Geçen ayın sonunda yaptıkları son kabine toplantısının ardından haziran ile başlayacak yeni dönem uygulamalarını kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Erdoğan, toplantıda da gelecek dönemde uygulamaya geçirecekleri kimi hususların istişaresini yaptıklarını ifade etti. Erdoğan, şunları kaydetti:
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"Bu çerçevede tamamı da 1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. "
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Bu yıl Kurban Bayram'nın 1. günü 20 Temmuz'da idrak edilecek. Bu bilgilere göre bayramda seyahat ve sokağa çıkma yasağının olmayacağı tahmin ediliyor. Ancak konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklamalar yapılabilir.
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor.
Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.