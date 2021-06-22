Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı? 2021 Bayramda kısıtlama var mı? Detaylar netleşiyor!

Bayram yasakları Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla öne çıkan başlıklardan oldu. Koronavirüs tedbirleri ile ilgili geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nın kısıtlamalarla geçirenler, Kurban Bayramı için yapılacak açıklama kilitlendi. Normalleşme ile ilgili 21 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor" dedi. Açıklamalara göre Kurban Bayramı'nda kısıtlamaların olmayacağı ön görülüyor.