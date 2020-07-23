Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, tatil kaç gün? Son dakika gelişmeler!
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Yaklaşan bayram öncesi, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının durumu gündemde yer almaya devam ediyor. Vaka sayısındaki artış nedeniyle Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının, Kurban Bayramı'nda da olup olmayacağı merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok." dedi. işte, ayrıntılar.
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En son LGS ve YKS sınavları kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı bu yıl 31 Temmuz'a denk gelen Kurban Bayramı'na yönelik yapılan değerlendirmelerle gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vakanın seyrine göre değişebileceğini belirttiği sokağa çıkma yasağıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor." yanıtını verdi. Kurban Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle uzatılma ya da gelecek hafta sonu ile birleştirme imkanı da düşük görünüyor.
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KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Kurban Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu.
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Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı tarihi, temmuz ayının son günlerine girilirken pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hicri takvimi ele alarak belirlediği Kurban Bayramı tarihi, bu yıl da 4 buçuk gün olarak idrak edilecek. Ancak hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle uzatılma ya da gelecek hafta sonu ile birleştirme imkanı düşük olacak.