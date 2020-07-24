Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, tatil kaç gün? Sokağa çıkma yasağında son dakika gelişmeler!

Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.



Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.