Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Sokağa çıkma yasağı uygulamasının belirli günlerde tekrarlanmasının ardından gözler Kurban Bayramı’na çevrildi. Koroanvirüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı uygulanmış, vatandaşlar bayram boyunca evlerinde kalmışlardı. Peki Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konu ile ilgili açıklama yaptı.
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Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Kurban Bayramı arefe günü 2020 yılında 30 Temmuz olacak. Bayramın birinci günü ise 31 Temmuz’a denk geliyor. Vatandaşlar bayrama az bir zaman kala sokağa çıkma yasağı ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ‘Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak.’ dedi. İşte açıklamanın tamamı….
strong>KURBAN BAYRAMI’NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?24 Haziran’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:
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"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi."
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kurban Bayramı tarihi bu yıl 31 Temmuz’da başlayacak. Bayramın arefe günü ise 30 Temmuz Perşembe günü olacak. Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi