Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Kurban Bayramı arefe günü 2020 yılında 30 Temmuz olacak. Bayramın birinci günü ise 31 Temmuz’a denk geliyor. Vatandaşlar bayrama az bir zaman kala sokağa çıkma yasağı ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ‘Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak.’ dedi. İşte açıklamanın tamamı….



strong>KURBAN BAYRAMI’NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?24 Haziran’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

