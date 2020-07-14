Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bilim Kurulu Üyesi ve Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklama yaptı
Kurban Bayramı'na kısa süre kala, bayramda alınacak önlemler gündeme geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında yılın ilk dini bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Vatandaşlar ikinci dini bayramda da aynı şekilde bir uygulama olup olmayacağını öğrenmek adına yapılacak son dakika açıklamalara odaklandı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara Kurban Bayramı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, 'Bayramımız için biraz zamanımız var. Çok irmik bir süreç içerisindeyiz.' dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da iller bazında kısıtlama olabileceğini aktardı. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, detaylar..
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Arife günü ve Kurban Bayramı boyunca 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması konusu, bayrama kısa bir süre kala yeniden gündem oldu. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle bir kısıtlama olup olmayacağını merak eden milyonlarca vatandaş, bu kapsamda bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı konusu hakkında en son gelişmeler...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayramda alınacak tedbirlere değindi. Koca, 'Kurban Bayramı'na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız.' diyerek açıklamasına devam etti. İşte açıklamanın tamamı...
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Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu üzerine Bilim Kurulu'nda konunun tartışıldığını ve gelecek hafta gelen tabloya göre tekrar konuşulacağını aktardı. Koca; 'Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir.'
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"Burada temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği ve İl bazında vaka artışı söz konusu olursa orada tedbirleri arttırma gerekebilir. İl bazında bir takım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta 'Kurban Bayramı' için tekrar konuşmuş olacağız."
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BİLİM KURULU ÜYESİ'NDEN AÇIKLAMA
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara önemli açıklamalar yaptı. Kara, şunları söyledi;
Bayramımız için biraz zamanımız var. Çok irmik bir süreç içerisindeyiz. Rakamların değişimiyle beraber o ilden olası nüfus hareketliliğine. Yani ilden nüfus çıkışı mı olur yoksa girişi mi olur? Hepsini değerlendirmemiz lazım. Bazı illerimizde rakamın çok düşük olduğunu biliyoruz. Daha değerlendirmek için biraz erken. Önümüzdeki hafta illerdeki rakamların ortaya çıkması daha değerlendirici olacak.
Bugün baktığımız zaman İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, biraz Bursa, Gaziantep'te rakamlarımızın yüksek olduğunu biliyoruz. Ama böyle devam eder, ya da vaka azalır... Bir şey söylemek için gerçekten erken. 22-23'den sonra daha netleşmiş olur. 1 hafta öncesinden yani.
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"BULAŞ ZİNCİRİ OLUŞABİLİR"
CNN TÜRK canlı yayınına katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kurban Bayramı'na ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, CNN TÜRK'te Uğur Önver'in sorularını cevapladı.
Özlü'nün açıklamaları şöyle:
"Kurban Bayramı (Ramazan Bayramı'ndan) daha riskli. Riskleri şöyle sınıflandırabiliriz, aslında bayram gelmeden riskler başlıyor. Hayvan pazarları kurulmaya başlandı ya da başlanacak. Bu sırada tüm büyükşehirlere Anadolu'nun her yerinden hayvanlar getiriliyor, onlarla birlikte çok kişi büyükşehirlere geliyor, çadırlarda ya da hayvan pazarlarında konaklıyor. Şehirler arasında bir hareket oluyor. İkincisi pazar yerlerinde büyük bir yoğunluk oluyor. İnsanlar kurbanlık almak için gidiyor, genelde birden fazla kişi gidiyor, yoğunluklar oluyor. Orada bulaş zinciri oluşabilir.
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"KESİM YERLERİ CİDDİ BİR RİSK KAYNAĞI"
Bayram günü kurban kesme yerleri hakikaten çok riskli, kalabalık yerler. İnsanlar sabırsız, aceleci olabiliyor. İşini bitirip gitmek istiyor. Bir hayvan için 6-7 kişi oluyor. Orada tedbirleri sağlamak çok zor ve hijyen de orada çok önemli hale geliyor. Sadece maske ve mesafe değil hijyen çok önemli orada.
Kesim yerleri ciddi bir risk kaynağı. Bence hayvan pazarlarından bence daha yoğun bir risk kaynağı.
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"BUNU KONTROL ETMEMİZ ŞART"
Ramazan'da olduğu gibi bayram namazı ve bayram ziyaretlerine ilişkin de bir risk var. Kurban Bayramı'nda bir de davetler var. Evde yemekler pişiyor, konu komşu, dost, akraba sofralar kuruluyor. Bu biraz daha bir arada olmayı teşvik eden bir ortam oluyor. Bunu kontrol etmemiz şart. Kurul'da da önerilerim oldu ama bunu tamamen yok edemezsiniz ama riski azaltabiliriz.
Vekaletle kurban kesmeyi cazip hale getirmeliyiz. İnsanlar kendi kurbanlarını kendi satın alıp, kendi kesip, kendi hazırlaması riski artırıyor. O yüzden eğer bir firma ya da STK'ya vekaletle kurbanı keser, eti vatandaşa verebilir.
(Kurban Bayramı'nda evde miyiz?) Şu gün açıklansın demek beni aşan bir durum. Bayrama doğru tekrar risk değerlendirilmesi yapılacak. Genel bir kısıtlama-yasaklama gündemde yok ama illerde, il hıfzıssıhha kurulları gerek duyarlarsa böyle kısıtlamalar yapabilir, yetkileri var. İller sanıyorum bayrama yakın bir zamanda kendi durumlarını değerlendireceklerdir. Bir ilde enfeksiyon tırmanış halindeyse, o zaman bu ilde kurbanla ilgili sürecin eskisi gibi tekrarlanması sıkıntı yaratacak. Düşme trendindeyse o zaman yine bazı tedbirlerle, kontrollü şekilde bayram yapılabilir."
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kurban Bayramı tarihi bu yıl 31 Temmuz’da başlayacak. Bayramın arefe günü ise 30 Temmuz Perşembe günü olacak.