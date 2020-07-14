Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bilim Kurulu Üyesi ve Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklama yaptı

"BUNU KONTROL ETMEMİZ ŞART" Ramazan'da olduğu gibi bayram namazı ve bayram ziyaretlerine ilişkin de bir risk var. Kurban Bayramı'nda bir de davetler var. Evde yemekler pişiyor, konu komşu, dost, akraba sofralar kuruluyor. Bu biraz daha bir arada olmayı teşvik eden bir ortam oluyor. Bunu kontrol etmemiz şart. Kurul'da da önerilerim oldu ama bunu tamamen yok edemezsiniz ama riski azaltabiliriz.



Vekaletle kurban kesmeyi cazip hale getirmeliyiz. İnsanlar kendi kurbanlarını kendi satın alıp, kendi kesip, kendi hazırlaması riski artırıyor. O yüzden eğer bir firma ya da STK'ya vekaletle kurbanı keser, eti vatandaşa verebilir.



(Kurban Bayramı'nda evde miyiz?) Şu gün açıklansın demek beni aşan bir durum. Bayrama doğru tekrar risk değerlendirilmesi yapılacak. Genel bir kısıtlama-yasaklama gündemde yok ama illerde, il hıfzıssıhha kurulları gerek duyarlarsa böyle kısıtlamalar yapabilir, yetkileri var. İller sanıyorum bayrama yakın bir zamanda kendi durumlarını değerlendireceklerdir. Bir ilde enfeksiyon tırmanış halindeyse, o zaman bu ilde kurbanla ilgili sürecin eskisi gibi tekrarlanması sıkıntı yaratacak. Düşme trendindeyse o zaman yine bazı tedbirlerle, kontrollü şekilde bayram yapılabilir."



