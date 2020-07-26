Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı, bayramda yasak olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Bu yılın ikinci dini bayramı temmuz ayının sonunda başlayacak. Ramazan Bayramı'nda evlerinde kalan vatandaşlar bu bayramda da aynı şekilde bir uygulamanın olup olmayacağını öğrenmek istiyorlar. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz’ dedi. İşte detaylar..