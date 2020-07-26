Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı, bayramda yasak olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı sorusu ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Yılın ikinci dini bayramı için geri sayım başladı. kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz’a denk geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dana önce yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağı ile ilgili, ‘'Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak.’ demişti. Son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.
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Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Bu yılın ikinci dini bayramı temmuz ayının sonunda başlayacak. Ramazan Bayramı'nda evlerinde kalan vatandaşlar bu bayramda da aynı şekilde bir uygulamanın olup olmayacağını öğrenmek istiyorlar. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz’ dedi. İşte detaylar..
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Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.
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TOPLUM BİLİMLERİ KURULU ÜYESİ UYARDI
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Bayramda olabildiğince ziyaretten kaçınılmalı, online sistemlerden görüşülmesi tercih edilmeli" dedi. Misafirliğe gidilmeden önce telefon açılması ve ziyaretin planlanması gerektiğini söyleyen İlhan, şunları önerdi: "Ziyaretler kısa olmalı, ziyaret edilen evde 10-15 dakika kalınmalı, mesafe ve diğer kurallara uyulmalı. Ev müsaitse bahçe gibi açık alanlarda ya da balkonda olunmalı. İçeri girildiğinde eller yıkanmalı ya da dezenfekte edilmeli. Her misafir sonrası camları açarak 15 dakika ortamın havalanması sağlanmalı ve yeni misafir bu süreden sonra kabul edilmeli."
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kurban Bayramı tarihi bu yıl 31 Temmuz’da başlayacak. Bayramın arefe günü ise 30 Temmuz Perşembe günü olacak. Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi