Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram ve sokağa çıkma yasağında son gelişmeler
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Bu yıl 31 Temmuz'a denk gelen Kurban Bayramı önlemleri ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kurban Bayramı'na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir." dedi. Kabine Toplantısı'na başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının seyrine bağlı olarak halen süren bazı kısıtlamaların en kısa sürede yeniden değerlendirileceği mesajını verdi. İşte, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağıyla ilgili son dakika açıklamalar.
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1
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Kurban Bayramı'nda olası sokağa çıkma yasağı, yaklaşan bayram öncesi gündeme gelmeye başladı. Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma yasağının bu bayramda da uygulanıp uygulanmayacağına gözler çevrilirken, henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bir takım tedbirlerin olabileceği ve il bazında kısıtlamaların söz konusu olacağının altını çizdi.
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KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağıyla ilgili henüz bir resmi açıklama gelmedi. Konunun önümüzdeki hafta Kabine Toplantısı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu üzerine Bilim Kurulu'nda konunun tartışıldığını ve gelecek hafta gelen tabloya göre tekrar konuşulacağını aktardı. Koca; 'Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir.' Diyerek yaklaşan Kurban Bayramı öncesi gelinen noktayı açıkladı.
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Burada temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği ve İl bazında vaka artışı söz konusu olursa orada tedbirleri arttırma gerekebilir. İl bazında bir takım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta 'Kurban Bayramı' için tekrar konuşmuş olacağız.
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CUMHURBAŞKANI EROĞAN'DAN TEDBİR AÇIKLAMASI
Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleriyle ilgili şunları söyledi;
Halen süren timi kısıtlamaları bu çerçevede bir müddet daha ödememiz gereken bedeller olarak görmeliyiz. Salgının seyrine bağlı olarak bunları da en kısa sürede yeniden değerlendireceğiz."
"Salgın döneminde hastalığın bizi yenmesine, köşeye sıkıştırmasına, hedeflerimizden uzaklaştırmasına, esir almasına izin vermedik." ifadesini kullanan Erdoğan, sağlıkla ilgili mecburi sınırlamalar dışında hayatın akışını, ekonominin işleyişini, yatırımları, iç ve dış güvenlik operasyonlarını planladıkları şekilde sürdürdüklerini vurguladı.
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BİLİM KURULU ÜYESİ'NDEN AÇIKLAMA
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara önemli açıklamalar yaptı. Kara, şunları söyledi;
Bayramımız için biraz zamanımız var. Çok irmik bir süreç içerisindeyiz. Rakamların değişimiyle beraber o ilden olası nüfus hareketliliğine. Yani ilden nüfus çıkışı mı olur yoksa girişi mi olur? Hepsini değerlendirmemiz lazım. Bazı illerimizde rakamın çok düşük olduğunu biliyoruz. Daha değerlendirmek için biraz erken. Önümüzdeki hafta illerdeki rakamların ortaya çıkması daha değerlendirici olacak.
Bugün baktığımız zaman İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, biraz Bursa, Gaziantep'te rakamlarımızın yüksek olduğunu biliyoruz. Ama böyle devam eder, ya da vaka azalır... Bir şey söylemek için gerçekten erken. 22-23'den sonra daha netleşmiş olur. 1 hafta öncesinden yani.