MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt
GeriGündem Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 22:29,

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Video konferans yöntemiyle gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıs sonrası corona virüs gündemine dair açıklamalarda bulunan Sağlık bakanı Fahrettin Koca, yeni bir ikinci dalga olmadığını söyledi. Sokağa çıkma kısıtlamalarına da değinen Koca, konunun Bilim Kurulu gündemine gelmediğini ifade ederek "Önümüzdeki süreçte salgının seyri bu dönem için belirleyici olacak" dedi. İşte, Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağıyla ilgili ayrıntılar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Corona virüsü normalleşme süreci devam ederken, gözler Kurban Bayramı'nda alınacak yeni önlemlere çevrildi. Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri neticesinde alınan önlemlerin bayram öncesinde durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Ramazan Bayramı'ndaki gibi Kurban Bayramı'nda da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak edilirken, Bakan Koca yaptığı açıklamada, önümüzdeki süreçte salgının seyrine göre durumun belirleyici olacağını söyledi.

2KURBAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI
Abone Olgoogle-news

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

3
Abone Olgoogle-news

"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi."

4KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN
Abone Olgoogle-news

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

5
Abone Olgoogle-news

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

6
Abone Olgoogle-news

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulundu

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi