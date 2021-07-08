Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama
Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı durumu, bayrama günler kala yeniden gündeme geldi. Türkiye'de aşılama hızla devam ederken delta varyantının yaygınlaşmasıyla beraber gözler Kurban Bayramı'ndan ek tedbirlerin alınıp alınmayacağına çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, bayramın hareketliliğin yoğunlaşacağı önemli bir dönem olduğunu vurgulayarak milyonların merak ettiği Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusuna net yanıt verdi. Türkiye'de 1 Temmuz itibarıyla üçüncü normalleşme dönemi başlamıştı. İşte, bayramda sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilenler.
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Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 1 Temmuz'da başlayan üçüncü normalleşme ile birlikte Türkiye'de pek çok kısıtlama kaldırılmıştı. Varyantların dünyada yaygınlaşmasıyla gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok." değerlendirmesinde bulundu.
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KURBAN BAYRAMI'NDA YASAK OLACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta ve delta plus (artı) varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, bayramın, hareketliliğin yoğunlaşacağı önemli bir dönem olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
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"Biz bayrama kadar aşılanması gereken 62 milyona yakın 18 yaş üstü vatandaşın, 42-43 milyon gibi bir rakam eden en az yüzde 70'inin en az bir aşıyla aşılanmasını hedefliyoruz. Onun için bütün illeri dünden itibaren yayımladığımız il bazlı aşı oranlarıyla birlikte illerin bu noktadaki durumunu ve her ilde oranı artırmak üzere yapılması gereken yaklaşımları yerinde karar vererek, mobil ekip sayılarımızı da olabildiğince artırarak, bir an önce bu hedefe ulaşıp toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz."
Bakan Koca, "Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok." değerlendirmesinde bulundu.
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BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağını da içeren kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin DHA'ya değerlendirmelerde bulunmuştu.
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Prof. Dr. İlhan, şu an için Kurban Bayramı'na ilişkin kısıtlamanın öngörülmediğini söyledi. İlhan, "Ortamların temiz hava ile havalandırılması, çok kalabalık ve kapalı yerlerde maske takılması ile birlikte aşının da hızlı gitmesi ile bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum. Aşının yaygınlaşması ile birlikte bayram sonrasında vaka sayıları daha aşağı da gidebilir.
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Belki de 'Vakalar aşağı gitmiyor' diye düşünülebilir; ama son dönemde 5-6 bin bandında gitmesinde aşılamanın çok etkili olduğunu düşünüyorum. 3'üncü dozun uygulanacak olması, hasta olanların 3 ay sonra aşılanması gibi yaklaşımlar, özellikle yeni açılan grupların aşıya ilgisinin çok olmasıyla beraber vaka sayısının daha aşağıya gidebileceğine inanıyorum. Bayram sonrasında vaka sayıları kurallara uyulduğu ve aşı olunduğu takdirde daha aşağı gidebilir. Bayram ile ilgili şu anda bir kısıtlama öngörülmüyor. Hepimizin tabii kurallara uyması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.