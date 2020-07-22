Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban Bayramı ne zaman? İşte son gelişmeler

Kurban Bayramı ile ibadetlerini gerçekleştirecek olan pek çok vatandaş, diğer taraftan bayramın ne zaman ve hangi tarihte idrak edileceğini araştırıyor. Konu hakkında en çok araştırılan sorulardan birisi de Arefe günü yarım gün mü olacak? 30 temmuz'da çalışacak ve tatil planı yapan vatandaşlarımız arefe günü çalışma şartlarını da merak ediyorlar. Toplam 4 buçuk gün idrak edilecek olan Kurban Bayramı, bu yıl temmuz ve ağustos arasında köprü niteliği taşıyacak. Peki, ibadetlerin yerine getirileceği Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte, pek çok vatandaşın planlarını yapmak için şimdiden araştırdığı Kurban Bayramı tarihi hakkında detaylı bilgiler ve Kurban ibadeti hakkında bilinmesi gereken bazı bilgiler