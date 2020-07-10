Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Fahrettin Koca açıklamıştı: Prof DR. Özlü'den dikkat çeken uyarı
'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayramda alınacak tedbirlere değindi. Koca, "Kurban Bayramı'na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız." diyerek, "Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği, il bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bayram gelmeden riskler başlıyor." uyarılarda bulundu. İşte, Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağıyla ilgili son dakika açıklamanın detayları...
Kurban Bayramı'na az bir süre kala vatandaşların merakla takip ettiği konular arasında olan Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu bugün düzenlenen bilim kurulu toplantısının ardından basın mensupları tarafından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soruldu. İllerden gelecek vaka sayılarına göre daha net karar alınacağını dile getiren Koca, il bazında tedbirler alınabilir dedi. İşte Fahrettin Koca'nın açıklaması....
KURBAN BAYRAMI’NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu üzerine Bilim Kurulu'nda konunun tartışıldığını ve gelecek hafta gelen tabloya göre tekrar konuşulacağını aktardı. Koca; 'Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir.' Diyerek yaklaşan Kurban Bayramı öncesi gelinen noktayı açıkladı.
Burada temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği ve İl bazında vaka artışı söz konusu olursa orada tedbirleri arttırma gerekebilir. İl bazında bir takım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta 'Kurban Bayramı' için tekrar konuşmuş olacağız.
"BULAŞ ZİNCİRİ OLUŞABİLİR"
CNN TÜRK canlı yayınına katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kurban Bayramı'na ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, CNN TÜRK'te Uğur Önver'in sorularını cevapladı.
Özlü'nün açıklamaları şöyle:
"BULAŞ ZİNCİRİ OLUŞABİLİR"
"Kurban Bayramı (Ramazan Bayramı'ndan) daha riskli. Riskleri şöyle sınıflandırabiliriz, aslında bayram gelmeden riskler başlıyor. Hayvan pazarları kurulmaya başlandı ya da başlanacak. Bu sırada tüm büyükşehirlere Anadolu'nun her yerinden hayvanlar getiriliyor, onlarla birlikte çok kişi büyükşehirlere geliyor, çadırlarda ya da hayvan pazarlarında konaklıyor. Şehirler arasında bir hareket oluyor. İkincisi pazar yerlerinde büyük bir yoğunluk oluyor. İnsanlar kurbanlık almak için gidiyor, genelde birden fazla kişi gidiyor, yoğunluklar oluyor. Orada bulaş zinciri oluşabilir.
"KESİM YERLERİ CİDDİ BİR RİSK KAYNAĞI"
"KESİM YERLERİ CİDDİ BİR RİSK KAYNAĞI"
Bayram günü kurban kesme yerleri hakikaten çok riskli, kalabalık yerler. İnsanlar sabırsız, aceleci olabiliyor. İşini bitirip gitmek istiyor. Bir hayvan için 6-7 kişi oluyor. Orada tedbirleri sağlamak çok zor ve hijyen de orada çok önemli hale geliyor. Sadece maske ve mesafe değil hijyen çok önemli orada.
Kesim yerleri ciddi bir risk kaynağı. Bence hayvan pazarlarından bence daha yoğun bir risk kaynağı.
"BUNU KONTROL ETMEMİZ ŞART"
Ramazan'da olduğu gibi bayram namazı ve bayram ziyaretlerine ilişkin de bir risk var. Kurban Bayramı'nda bir de davetler var. Evde yemekler pişiyor, konu komşu, dost, akraba sofralar kuruluyor. Bu biraz daha bir arada olmayı teşvik eden bir ortam oluyor. Bunu kontrol etmemiz şart. Kurul'da da önerilerim oldu ama bunu tamamen yok edemezsiniz ama riski azaltabiliriz.
Vekaletle kurban kesmeyi cazip hale getirmeliyiz. İnsanlar kendi kurbanlarını kendi satın alıp, kendi kesip, kendi hazırlaması riski artırıyor. O yüzden eğer bir firma ya da STK'ya vekaletle kurbanı keser, eti vatandaşa verebilir.
(Kurban Bayramı'nda evde miyiz?) Şu gün açıklansın demek beni aşan bir durum. Bayrama doğru tekrar risk değerlendirilmesi yapılacak. Genel bir kısıtlama-yasaklama gündemde yok ama illerde, il hıfzıssıhha kurulları gerek duyarlarsa böyle kısıtlamalar yapabilir, yetkileri var. İller sanıyorum bayrama yakın bir zamanda kendi durumlarını değerlendireceklerdir. Bir ilde enfeksiyon tırmanış halindeyse, o zaman bu ilde kurbanla ilgili sürecin eskisi gibi tekrarlanması sıkıntı yaratacak. Düşme trendindeyse o zaman yine bazı tedbirlerle, kontrollü şekilde bayram yapılabilir."
İSTANBUL VALİLİĞİ KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİNİ AÇIKLADI
İstanbul Valiliği, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirleri açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Covid-19 pandemi etkisi altında idrak edeceğimiz Kurban bayramında, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şeklide dini vecibelerini yerine getirmeleri, hijyen tedbirlerine uygun olarak hazırlanmış hayvan satış yerlerinden kurbanlık temin edebilmeleri, usulüne uygun olarak kesim yapılarak, muhtemel salgın hastalıkların bulaşma ve yayılma risklerinin önlenmesi için ilimiz dahilinde gerekli tedbirler alınmaktadır.
Ülkemizde Trakya Bölgesi, Dünya Sağlık Teşkilatı(OIE) tarafından 25 Mayıs 2010 tarihinde “Şap Hastalığından Aşılı Ari Bölge” olarak kabul edilmiş ve korunmuş bölge olarak tanımlanmıştır. Bu statünün korunması amacıyla şap hastalığına duyarlı hayvanların Trakya Bölgesine geçişinde belli kısıtlamalar getirilmiş olup, kan analizleri yapılmış ve veteriner sağlık raporu düzenlenmiş hayvanların geçişine izin verilmektedir.
Yetiştiricilerimizin mağduriyet yaşamamak için bu hususlara dikkat etmeleri, belgesiz ve analiz raporu olmayan kurbanlık hayvanları Trakya Bölgesine nakil etmemeleri gerekmektedir. Bu sebeple Jandarma, Emniyet ve Zabıta ekipleri ile koordineli olarak İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından 7 gün 24 saat esasına göre Riva ve Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktasında yapılan denetimler yoğunlaştırılmıştır.
İstanbul’a giriş yapan hayvan yüklü araçlardaki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hastalık ve belge kontrolleri yapılarak, uygunsuz hayvanların İlimize girişine izin verilmeyecektir. Böylece İlimizde hayvan hareketlerinin kontrolü sağlanarak, zoonoz hastalıkların bulaşması ve yayılımının engellenmesi amaçlanmaktadır.
Ayrıca hayvan varlığımızın korunması ve hayvancılığımızın sürdürülebilmesi amacıyla gebe ve damızlık dişi hayvanların pazar yerlerine girişi önlenecek, kurbanlık olarak kesilmelerine müsaade edilmeyecektir.
İlimize yapılacak hayvan sevkleri ve mevcut hayvan varlığımız ile vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan ihtiyacı karşılanacak, kurbanlık temininde herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kurban Bayramı tarihi bu yıl 31 Temmuz’da başlayacak. Bayramın arefe günü ise 30 Temmuz Perşembe günü olacak.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
Kurban Bayramı yaklaşıp havalar ısınınca göçerlerin 'kırkım' telaşı arttı
Doğu Anadolu'da yazın yaylaya çıkan göçerler, havaların ısındığı ve Kurban Bayramı'nın yaklaştığı şu günlerde hem sıcaktan korunmaları hem de rahatlayıp et ve süt verimlerinin artması için koyun ve kuzularının yünlerini kırkmaya başladı.
Kurban Bayramı'nın yaklaştığı ve havaların ısındığı şu günlerde hem hayvanlarını sıcaktan korumak hem de rahatlayıp et ve süt verimlerini artırmak isteyen Doğu Anadolu'daki göçerler, koyun ve kuzularının yünlerini kırkıyor.
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı bakımından yurtta söz sahibi olan bölgede kışın ağıllarda beslenen hayvan sürüleri, göçerler tarafından karların erimesiyle zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalara çıkarılıyor.
Ağır geçen kış mevsiminin ardından hayvanlarını mayıs gibi yaylalara çıkaran bölgedeki göçerler, şu sıralar ise hem havaların ısınması nedeniyle hayvanların sıcaktan bunalmaması hem de Kurban Bayramı öncesi rahatlayıp daha iyi kilo almaları için koyunlarının bakımını yapmaya başladı.
"Kırkım" adı verilen bu işlem sırasında hayvanlarının sadece yünlerini kırkmakla kalmayıp aynı zamanda ilaçlamasından tırnak bakımına kadar tüm gereksinimlerini yerine getiren göçerler, koyunlardan elde ettikleri yünleri de "yapağı" denilen bir araya toplama işlemi sonrası satarak az da olsa gelir elde ediyor.
Bu süreçte özellikle kurbanlıklarını sıkı bir besiye alan göçerler kırkım sırasında ise ailece zorlu bir dönem geçiriyor.
Sürülerinde zaman zaman sayıları bini bulan koyun ve kuzularını tek tek yakalayıp yere yatırıp ayaklarını bağladıktan sonra makas ile yünlerini kırkan besiciler, gebe olanları incitmemek için ise ayrı bir özen gösteriyor.
Yünleri kırkılıp gerekli bakımları yapılarak yeniden sürüye katılan koyun ve kuzular sahiplerince sıcaktan bunalmadan rahatlamış olarak tekrar meralara salınarak otlatılıyor.
Yayla ve meralarda otlatılıp irileşmeleri sağlanan koyun ve kuzulardan kurbanlık olanlar ise diğerlerinden farklı olarak çeşitli yemler verilerek irileşmeleri sağlandıktan sonra Kurban Bayramı'nda satışa sunuluyor.
Kırkım sırasında göçer ailelerin telaşı artıyor
Besiciler için oldukça meşakkatli bir iş olan ve yılda bir kez yapılan koyun kırkma sürecinde besici ailelerin tüm bireyleri adeta seferber oluyor.
Şehrin Kemah ilçesinde, hayvanlarını 2 bin 200 rakımlı Heybeli Yaylası'na çıkaran besiciler de şu sıralar eski tip el makasları ile koyunlarını kırkmanın telaşını yaşıyor.
Besici Bekir Gümüştaş (50) ve Muş Alparslan Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Musa Gümüştaş da besicilik yapan ailesi ile aynı telaşı yaşıyor.
"Zor olan hayvancılığı keyifli hale getirmeye çalışıyoruz"
Bekir Gümüştaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baba mesleğini sürdürdüğünü ve kendi işini yaptığını anlattı.
Gümüştaş, koyun kırkmanın zor olması nedeniyle üniversitede okuyan oğlu Musa'nın da kendisine yardım ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Oğlum yazın gelip bize yardım ediyor. Üniversiteyi bitirmek üzere. Rabbim nasip ederse inşallah KPSS'yi de kazanacak. Oğlum yazın gelip bize yardım ediyor. Biz de burada onların okuması için uğraşıyoruz. Daha iyi gelecekleri olması için bu işleri yapıyoruz. Hayvancılık güzel iş ama zor yanları da var, keyifli hale getirmeye çalışıyoruz, daha güzel şeyler yapmak istiyoruz."
"İşlerini hafifletmek için ailemin yardımına geldim"
Musa Gümüştaş da yaz aylarında babasına yardımcı olmak için yaylaya gelerek koyun kırkarak aile ekonomisine katkıda bulunduğunu ifade etti.
Koyun kırkmanın zorluğuna işaret eden Gümüştaş, sözlerini şöyle sürdürdü.
"Koyunları kırkıyoruz, yünlerini topluyoruz. Senede bir sefer bu işi yapıyoruz. Bu, koyunlar için yararlı oluyor, onların daha etli olmasını, daha fazla süt vermesini sağlıyor. Bu işi yapmamızın sebebi geçim kaynağımız hayvancılık. Başka işlerle uğraşmamıza gerek yok, bildiğimiz işi yapıyoruz. Ben burada yokum babam yalnız, bu işi annem ile yapıyor, işleri zor. Babam yaklaşık 2 aydır burada, en azından işlerini biraz hafifletmek maksadıyla aileme yardıma geldim."
Gümüştaş, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlandığını anlatarak, "Eylül ayında KPSS var ama burada da hayat zor. Havalar ısındı, koyun kırkmamız gerekiyor. Koyunlar da yünlerinden dolayı terliyor." ifadesini kullandı.
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