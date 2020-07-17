Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama: Böyle bir adım atmak biraz zor

BİLİM KURULU ÜYESİ'NDEN AÇIKLAMA Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara önemli açıklamalar yaptı. Kara, şunları söyledi;



Bayramımız için biraz zamanımız var. Çok irmik bir süreç içerisindeyiz. Rakamların değişimiyle beraber o ilden olası nüfus hareketliliğine. Yani ilden nüfus çıkışı mı olur yoksa girişi mi olur? Hepsini değerlendirmemiz lazım. Bazı illerimizde rakamın çok düşük olduğunu biliyoruz. Daha değerlendirmek için biraz erken. Önümüzdeki hafta illerdeki rakamların ortaya çıkması daha değerlendirici olacak.



Bugün baktığımız zaman İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, biraz Bursa, Gaziantep'te rakamlarımızın yüksek olduğunu biliyoruz. Ama böyle devam eder, ya da vaka azalır... Bir şey söylemek için gerçekten erken. 22-23'den sonra daha netleşmiş olur. 1 hafta öncesinden yani.