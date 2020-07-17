Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama: Böyle bir adım atmak biraz zor
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bayramda kısıtlama olup olmayacağı günlerdir gündemde yer alıyordu. Sokağa çıkma yasağının il bazında olabileceğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardından, en net açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmayacağı ile ilgili, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor." dedi. İşte, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağıyla ilgili son dakika gelişmeler...
Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Bu yıl 31 Temmuz'a denk gelen Kurban Bayramı önlemleri ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kurban Bayramı'na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir." dedi. Açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramda böyle bir kısıtlamanın zor olacağı mesajını verdi.. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı açıklamanın detayları..
KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı
Kurban Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu.
Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu üzerine Bilim Kurulu'nda konunun tartışıldığını ve gelecek hafta gelen tabloya göre tekrar konuşulacağını aktardı. Koca; 'Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir.' Diyerek yaklaşan Kurban Bayramı öncesi gelinen noktayı açıkladı.
Burada temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği ve İl bazında vaka artışı söz konusu olursa orada tedbirleri arttırma gerekebilir. İl bazında bir takım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta 'Kurban Bayramı' için tekrar konuşmuş olacağız.
BİLİM KURULU ÜYESİ'NDEN AÇIKLAMA
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara önemli açıklamalar yaptı. Kara, şunları söyledi;
Bayramımız için biraz zamanımız var. Çok irmik bir süreç içerisindeyiz. Rakamların değişimiyle beraber o ilden olası nüfus hareketliliğine. Yani ilden nüfus çıkışı mı olur yoksa girişi mi olur? Hepsini değerlendirmemiz lazım. Bazı illerimizde rakamın çok düşük olduğunu biliyoruz. Daha değerlendirmek için biraz erken. Önümüzdeki hafta illerdeki rakamların ortaya çıkması daha değerlendirici olacak.
Bugün baktığımız zaman İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, biraz Bursa, Gaziantep'te rakamlarımızın yüksek olduğunu biliyoruz. Ama böyle devam eder, ya da vaka azalır... Bir şey söylemek için gerçekten erken. 22-23'den sonra daha netleşmiş olur. 1 hafta öncesinden yani.
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