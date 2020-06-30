Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Fahrettin Koca açıklama yaptı

Sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı'na az bir zaman kaldı. Kurban Bayramı arefe günü 2020 yılında 30 Temmuz olacak. Bayramın birinci günü ise 31 Temmuz’a denk geliyor. Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı sorusu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak.’ dedi. İşte açıklamanın tamamı…



KURBAN BAYRAMI’NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?



24 Haziran’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

