Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Temmuz-3 Ağustos bayram tedbirleri belli oldu!

Böylece ilde hayvan hareketlerinin kontrolü sağlanarak, zoonoz hastalıkların bulaşması ve yayılımının engellenmesi amaçlanıyor.



Ayrıca hayvan varlığının korunması ve hayvancılığın sürdürülebilmesi amacıyla gebe ve damızlık dişi hayvanların pazar yerlerine girişi önlenecek, kurbanlık olarak kesilmelerine müsaade edilmeyecek.



Kentte yapılacak hayvan sevkleri ve mevcut hayvan varlığı ile vatandaşların kurbanlık hayvan ihtiyacı karşılanacak, kurbanlık temininde herhangi bir sorun yaşanmayacak.



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen "HaySag" mobil uygulaması üzerinden satın alınacak kurbanlık hayvanın kulak küpe numarası ile tür, ırk, cinsiyet, yaşı ve aşılama bilgilerini sorgulanabilecek. Bu uygulama üzerinden , ayrıca zoonoz hastalıklar, hayvan refahı ile hayvan sevklerinde bulunması gereken belgelerin bilgisine de ulaşabilecek.