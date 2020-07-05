Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Temmuz-3 Ağustos bayram tedbirleri belli oldu!
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Corona virüsü nedeniyle Ramazan Bayramı'nda alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası, gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. 31 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında denk gelen Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakanın seyrine göre durumun belirleyici olacağını ifade etti. İstanbul Valiliği de yeni tip korona virüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirleri açıkladı. İşte, ayrıntılar.
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Kurban Bayramı yaklaşırken olası sokağa çıkma yasağı durumu gündeme gelmeye başladı. Ülke genelinde en son LGS ve YKS sınavları kapsamında kısmı sokağa çıkma yasağı uygulanırken, bayramda olası bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın değerlendirmelerinde yer aldı. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Koca, "Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim." dedi.
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KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Geçtiğimiz haftalarda Bilim Kurulu Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri açıkladı.
Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:
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"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi."
Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ AÇIKLAMASI
İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şeklide dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların hijyen tedbirlerine uygun hazırlanmış hayvan satış yerlerinden kurbanlık temin edebilmeleri, usulüne uygun kesim yapılarak, muhtemel salgın hastalıkların bulaşma ve yayılma risklerinin önlenmesi için il genelinde gerekli önlemler alındı.
Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından 25 Mayıs 2010'da "Şap Hastalığından Aşılı Ari Bölge" olarak kabul edilen ve korunan Trakya Bölgesi'ne şap hastalığına duyarlı hayvanların geçişinde belli kısıtlamalar getirilerek, kan analizleri yapılmış ve veteriner sağlık raporu düzenlenmiş hayvanların geçişine izin veriliyor.
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Yetiştiricilerin mağduriyet yaşamamak için bu hususlara dikkat etmesi, belgesiz ve analiz raporu olmayan kurbanlık hayvanları Trakya Bölgesine nakil etmemesi gerekiyor.
Bu kapsamda, jandarma, emniyet ve zabıta ekipleriyle koordineli olarak İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından 7 gün 24 saat esasına göre Riva ve Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktasında yapılan denetimler yoğunlaştırıldı.
İstanbul'a giriş yapan araçlardaki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hastalık ve belge kontrolleri yapılarak, uygunsuz hayvanların kente girişine izin verilmeyecek.
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Böylece ilde hayvan hareketlerinin kontrolü sağlanarak, zoonoz hastalıkların bulaşması ve yayılımının engellenmesi amaçlanıyor.
Ayrıca hayvan varlığının korunması ve hayvancılığın sürdürülebilmesi amacıyla gebe ve damızlık dişi hayvanların pazar yerlerine girişi önlenecek, kurbanlık olarak kesilmelerine müsaade edilmeyecek.
Kentte yapılacak hayvan sevkleri ve mevcut hayvan varlığı ile vatandaşların kurbanlık hayvan ihtiyacı karşılanacak, kurbanlık temininde herhangi bir sorun yaşanmayacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen "HaySag" mobil uygulaması üzerinden satın alınacak kurbanlık hayvanın kulak küpe numarası ile tür, ırk, cinsiyet, yaşı ve aşılama bilgilerini sorgulanabilecek. Bu uygulama üzerinden , ayrıca zoonoz hastalıklar, hayvan refahı ile hayvan sevklerinde bulunması gereken belgelerin bilgisine de ulaşabilecek.
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.