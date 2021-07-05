Bayramda yasak gelecek mi? Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma olacak mı? Gözler kabine kararlarında
Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala sokağa çıkma yasağı soruları da gündeme geldi. Uzun bir zaman dilimini kapsayacak olan Kurban Bayramı tatilinde şehir veya yurt dışına çıkacak olanlar, verilecek kararı merak ediyor. 5 Temmuz (bugün) gerçekleşecek kabine toplantısında Kurban Bayramı’na yönelik değerlendirmelerin yapılması bekleniyor. Peki, son açıklamalar ne yönde? Bayramda yasak gelecek mi? Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma olacak mı?
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1 Temmuz’da başlayan normalleşmenin ardından bugün ilk kez toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde salgının seyri, aşılama çalışmaları, turizm sezonu ve Kurban Bayramı’na dönük tedbirlerin ele alınması planlanıyor.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un başlayan turizm sezonu, otellerde alınan tedbirler ve sezona ilişkin bilgi vereceği toplantıda Kurban Bayramı’nda alınacak tedbirler de masada olacak. Kabinede perşembe gününe denk gelen ve resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 20 Temmuz Salı günü başlayıp 24 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek Kurban Bayramı tatilinin hafta sonunu da içine alacak şekilde birleştirilip birleştirilmeyeceğine yönelik formülün de ele alınması bekleniyor.
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Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağını da içeren kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin DHA'ya değerlendirmelerde bulunmuştu.
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Prof. Dr. İlhan, şu an için Kurban Bayramı'na ilişkin kısıtlamanın öngörülmediğini söyledi. İlhan, "Ortamların temiz hava ile havalandırılması, çok kalabalık ve kapalı yerlerde maske takılması ile birlikte aşının da hızlı gitmesi ile bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum. Aşının yaygınlaşması ile birlikte bayram sonrasında vaka sayıları daha aşağı da gidebilir. Belki de 'Vakalar aşağı gitmiyor' diye düşünülebilir; ama son dönemde 5-6 bin bandında gitmesinde aşılamanın çok etkili olduğunu düşünüyorum. 3'üncü dozun uygulanacak olması, hasta olanların 3 ay sonra aşılanması gibi yaklaşımlar, özellikle yeni açılan grupların aşıya ilgisinin çok olmasıyla beraber vaka sayısının daha aşağıya gidebileceğine inanıyorum. Bayram sonrasında vaka sayıları kurallara uyulduğu ve aşı olunduğu takdirde daha aşağı gidebilir. Bayram ile ilgili şu anda bir kısıtlama öngörülmüyor. Hepimizin tabii kurallara uyması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.