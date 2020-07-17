Kurban Bayramı'nda internetten gelen tehlikeye dikkat

Kendi bilgisayarınızı ve kendi internet bağlantınızı kullanın: Bankacılık hizmetlerine veya internet mağazalarına erişmeniz gerektiğinde internet kafelerde, havalimanlarında, kulüplerde, otellerde, kütüphanelerde veya diğer mekanlarda bulunan herkese açık bilgisayarları kullanmaktan kaçınmanız tavsiye edilir. Herkese açık olan bu bilgisayarlarda birçok casus yazılım çalışıyor olabilir. Durum böyleyse bu zararlı programlar, parolalarınız da dahil olmak üzere klavyeyle yazdığınız her şeyi kaydedebilir ve internet trafiğini izleyebilir.