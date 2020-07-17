Kurban Bayramı'nda internetten gelen tehlikeye dikkat
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala özellikle internet üzerinden bağış yapmak isteyenlerin sayısı oldukça fazla. Ancak siber güvenlik uzmanlarına göre internet üzerinden bağış yaparken hacker'ların paranızı ele geçirmesi işten bile değil!
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Kurban Bayramı yaklaşırken birçok kişi bu özel dönemde bağış yapacak hayır kurumu aramaya başladı. Ancak bu hayır kurumlarına bağış yapayım derken dolandırıcılara paranızı kaptırabilirsiniz.
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Kurban Bayramı gibi kutsal dönemlerde insanlar doğal olarak başkalarına yardımcı olmak ve topluma katkıda bulunmak istiyor. Ancak dolandırıcılar bundan nasıl para kazanılacağını iyi biliyor. Sahte bağış siteleri ve hesapları açan dolandırıcılar, insanların para göndermesi için duygusal bir e-posta gönderiyor.
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oplanan paralar ise ihtiyaç sahiplerine ulaşmıyor. Bu yöntemler, insanların iyi niyetini kullandığı için başarılı oluyor. Bu nedenle her zaman kendi araştırmanızı yapmanız gerekiyor. Gerçek hayır kurumlarının, hedeflerini açıkladığı ve vergi muafiyeti belgesinin yer aldığı düzgün websiteleri mutlaka vardır.
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Bu noktada, bağış sitelerinin gerçek olup olmadığını araştırmak ve temsil ettikleri kurumlarla gerçekten bağlantıları var mı diye kontrol etmek ve şüpheli görünen siteler üzerinden bağış göndermemek önemli.
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Yalnızca Kurban Bayramı gibi özel dönemlerinde değil tüm yıl, internet üzerinden bağış yaparken kendinizi korumak için uzmanların uyarıları şöyle:
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Bağlantıların gerçek olduğunu varsaymayın: Bir bankanın internet şubesini, bir internet mağazasını veya bir ödeme sitesini ziyaret etmeniz gerektiğinde bir bağlantıya tıklamak yerine URL’yi adres satırına kendiniz yazın.
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Aşağıdakilerde yer alan bağlantılara tıklayarak web sitelerine girmeyin:
E-postalardaki bağlantılar Sosyal ağ sitelerindeki mesajlar Chat odalarındaki mesajlar Şüpheli sitelerdeki ilanlar Tanımadığınız kişiler tarafından gönderilen bağlantılar
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Çoğu kurum asla e-posta ile aşağıdakileri talep etmez:
E-posta ile kişisel verilerin gönderilmesi Kimlik doğrulama için web sitesinin ziyaret edilmesi Açılır bir pencereye kişisel verilerin girilmesi
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Bir hayır kurumuna bağışta bulunacaksanız kurumun gerçek ve ödeme bilgilerinin sahte olmadığından emin olun.Bağış yapmayı düşündüğünüz hayır kurumu hakkında önceden ek bilgi edinin.
Yardım etmek istediğiniz kişinin adını kontrol edin. Hayır kurumlarının web sitelerinde hepsi hakkında bilgi bulunur. Ayrıca, arayıp bilgileri kontrol edebileceğiniz bir telefon numarası da her zaman vardır.
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Ödeme detaylarını internet arama sistemleri üzerinden kontrol etmelisiniz. Siber suçlular, benzer websiteleri veya mesajlar oluşturup ödeme bilgilerini değiştirerek gerçek yardım taleplerini kopyalayabilir. Yüksek ihtimalle, birçok arama sonucunda veya internet dolandırıcılığı hakkındaki web sitelerindeki kara listelerde sahte ödeme bilgilerini göreceksiniz.
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Şifreleme kullanın: Gizli veri girmeniz gerektiği her zaman şifreli bağlantı kullandığınızdan emin olun. Bir bağlantı güvenliyse URL her zaman ‘https’ harfleriyle başlar. Ayrıca, tarayıcının durum çubuğunda küçük bir kilit işareti yer alır. Kilit simgesine tıkladığınızda, sitede uygulanan SSL kimlik doğrulama sertifikası hakkındaki bilgileri yakından inceleyin. Sertifikanın ne zaman, kim tarafından ve hangi dönem için verildiğini görebilirsiniz.
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Kendi bilgisayarınızı ve kendi internet bağlantınızı kullanın: Bankacılık hizmetlerine veya internet mağazalarına erişmeniz gerektiğinde internet kafelerde, havalimanlarında, kulüplerde, otellerde, kütüphanelerde veya diğer mekanlarda bulunan herkese açık bilgisayarları kullanmaktan kaçınmanız tavsiye edilir. Herkese açık olan bu bilgisayarlarda birçok casus yazılım çalışıyor olabilir. Durum böyleyse bu zararlı programlar, parolalarınız da dahil olmak üzere klavyeyle yazdığınız her şeyi kaydedebilir ve internet trafiğini izleyebilir.
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İnternet işlemleri için kendi bilgisayarınızı kullansanız da açık Wi-Fi ağlarıyla internete bağlanmaktan kaçının. Herkese açık bir Wi-Fi ağında trafiğin ağ yöneticisi veya siber suçlular tarafından izlenebilme riski bulunur. Ağ solucanlarıyla saldırılar da düzenlenebilir.
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Ana kredi kartınızı veya banka kartınızı kullanmayın: Sadece internet üzerinden yaptığınız alışverişlerde kullanacağınız özel bir karttan faydalanabilirsiniz. ‘İnternet için kullandığınız kredi kartınızın’ limitini kısıtlamanız veya ‘internette kullandığınız banka kartının’ içinde sınırlı bir miktar para tutmanız da mümkün.
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İşletim sisteminizdeki ve uygulamalarınızdaki açıkları kapatın: Bilgisayarınızdaki ve diğer cihazlarınızdaki işletim sistemlerinin ve uygulamaların en son güncellemelerinin yapıldığından emin olun. Böylece, zararlı yazılımlar ve saldırılar için kullanılabilecek işletim sistemi ve uygulama açıklarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olursunuz.