Kurban Bayramına kaç gün kaldı? Bayram tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte bayram takvimi
Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlilik arttı. 4 gün sürece Kurban Bayramı temmuz ayı içerisinde idrak edilecek. Peki, Kurban Bayramına kaç gün kaldı? Bayram tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte bayram takvimi...
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Kurban Bayramı planlarını yapmak isteyen vatandaşlar bu yılın takvimini merak ediyor. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tatili de Ramazan Bayramı'na göre daha uzun sürüyor. Bu süreci şehir dışında geçirmek isteyenler, Kurban Bayramı planları için tarih bilgilerini inceliyor.
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AREFE VE BAYRAM TARİHLERİ
Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek.
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma
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Kurban Bayramı 4 gün sürmesi sebebiyle tatil arife günü 19 Temmuz Pazartesi'nden 23 Temmuz Cuma olan bayramın son gününe kadar devam edecek.
Bayram tatilinin 11 gün olması için öncelikle resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününün ardındaki 16 Temmuz tarihinin de resmi tatil ya da idari izin olarak belirlenmesi gerekecek. Arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de tam gün tatil kapsamına alınması halinde, 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olarak ilan edilmiş olacak.
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KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Bayram tatilinin süresi Milleti Sesleniş konuşmasında açıklanacak. Halkın büyük bir kesiminin merak ettiği bayram tatili konusunu ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasını işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım." ifadelerini kullandı.
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Suudi Arabistan'da Kurban Bayramı 20 Temmuz'da başlayacak
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, 11 Temmuz Pazar gününün (yarından sonra) zilhicce ayının ilk günü olduğunu ve hac farizasının yapılacağı arife gününü ise 19 Temmuz Pazartesi olarak ilan etti.
Açıklamada, hicri takvimin 12. ayı zilhiccenin onuncu gününe tekabül eden Kurban Bayramı'nın ilk gününün de 20 Temmuz Salı günü idrak edileceği belirtildi.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da, hac ibadeti için yurtdışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerden 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı.
Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.