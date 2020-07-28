Kurban Bayramı ve arefe günü eczaneler açık mı? 30 Temmuz-3 Ağustos eczanelerin çalışma saatleri
Bayramda ve arefe günü eczaneler çalışıyor mu? Kurban Bayramı yaklaşırken, eczanelerin bayram çalışma saatleri gündeme geldi. Reçetelerinde yer alan ilaçları almak isteyen ya da tıbbi malzeme ihtiyaçlarını eczanelerden karşılayacak olanlar, eczanelerin Kurban Bayramı çalışma durumunu öğrenmek istiyor. Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz'da başlayacak ve yarım gün tatil olacak. İşte, Kurban Bayramı 30 Temmuz-3 Ağustos eczanelerin çalışma saatleri...
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Kurban Bayramı yaklaşırken eczanelerden ilaç alacak olanlar bayramda eczanelerin kapalı olup olmadığını sorgulamaya başladı. 2020 Kurban Bayramı, 31 Temmuz Cuma günü başlayacak olup 3 Ağustos Pazartesi gününe kadar devam edecek. Resmi kurumlar ve bankalar 30 Ağustos arefe gününde öğle saatine kadar hizmet verecek. Arefe günü eczaneler de yarım gün açık olacak. İşte, ayrıntılı bilgiler.
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KURBAN BAYRAMI VE AREFE GÜNÜ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?
30 Ağustos Perşembe günü Kurban Bayramı arefesine denk geliyor. Bayram tatili bu sene 4,5 gün sürecek. Eczanelerin çalışma yönetmeliğine göre arefe günü ve bayram günlerinde uyulması gereken çalışma yönergeleri bulunmaktadır.
Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM’ler 13.00’e kadar açık olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;
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Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.
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NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR?
Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.