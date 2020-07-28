Kurban Bayramı tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri Arapça ve Türkçe okunuşu
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gündeme gelen konulardan biri de teşrik tekbiri oldu. Bayram namazına giderken yolda tekbir getirilir. Bu tekbirler Ramazan bayramında sessiz, Kurban bayramında ise açıktan yapılır. Peki, Kurban Bayramı tekbiri ne zaman başlar? Teşrîk tekbir'in okunuşu nasıldır? İşte Teşrik tekbiri Arapça ve Türkçe okunuşu…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Teşrik Tekbiri, arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar, (ikindi namazı dahil) farz namazlardan sonra toplam 23 vakit okunması vacip’tir.Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).
2
Abone Ol
Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).
3
Abone Ol
Teşrik Tekbiri ne demek?
"Teşrik" Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak demektir. Vaktiyle bayramın birinci günü Mina'da kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırdı. Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında "eyyam-ı teşrik / teşrik günleri" denilmiştir.
"Tekbir" ise Allah'ı ululamak, yüceltmek demektir. Kurban bay tramının arefe günü (9 Zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar (13 Zilhicce) ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" cümlesini söylemeye "teşrik tekbiri" denir.