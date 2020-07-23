Kurban Bayramı tatili ne zaman ve kaç gün sürecek? Diyanet Kurban Bayramı takvimi

KURBANLIK NASIL SEÇİLMELİ? KURBAN Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlike Erzurum’daki hayvan pazarlarında hareketlilik de artmaya başladı. Veteriner Hekim Sinan Dilsiz, kurbanlık almak isteyen vatandaşların önce hayvanın tüylerindeki parlaklığa dikkat etmesini tavsiye etti. Dilsiz, "Tüyleri parlak olan hayvanların eti genellikle kaliteli, vücudu sağlıklı olur. O hayvan iyi beslenmiştir. Tüyleri bozuk olan hayvanların akciğerlerinde sıkıntı olabiliyor" dedi.



Yıl boyunca meralarda ya da ahırlarda beslenen büyük ve küçükbaş kurbanlıklar Erzurum merkez Aziziye ilçesindeki canlı hayvan pazarında satışa çıkarıldı. Sıkı pazarlıkların yaşandığı satış alanlarında şimdi iyi kurbanlığı seçme zamanı geldi. Besiciler, satışların henüz istenilen düzeyde olmamasından yakındı. Geçen yıla göre satışlarda azalma olduğunu belirten besiciler, bayramın yaklaşmasına rağmen pazarda bir canlılık olmadığını söyledi. Pandemi nedeniyle fiyatlarda yükselme olmasına rağmen ne alıcı ne de satıcıların henüz pazara inmediğini belirten besiciler, "Piyasa hiç iyi değil, iki haftadan beri tek hayvan bile satılmıyor. İnşallah bayrama yakın canlanır" temennisinde bulundu.



KURBANLIK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR



Veteriner Hekim Sinan Dilsiz, vatandaşların kurbanlık alırken nelere dikkat etmesi gerektiğini tek tek anlattı. Kurbanlık seçiminde hayvanların önce sağlıklı olup olmadığına bakılması gerektiğini vurgulayan Dilsiz, "Kurbanlık alırken hayvanın önce sağlıklı olup olmadığına, kurban için elverişli olup olmadığına dikkat etmeli. Eti nasıl, çok yağlı mı, vücut kondisyon skoru dediğimiz değerlendirmeler var bunlara bakılmalı. 1’den 5’e kadar vücut kondisyon skorları var. Vatandaşlar vücut kondisyon skoru 3 olan hayvanları tercih ederlerse iyi hayvan almış olurlar. Bizim için kötü hayvan çok zayıftır. Bunların kondisyon skoru 2 ile 2,5 arasındadır. Bunlara kötü hayvan diyorlar. 3-3,5 arası vücut kondisyon skoru olan hayvanlar normal hayvan olarak bilinir. Bunlar ya tam etli ya da tam etli değil denilen hayvanları içeriyor. 3,5-4’ten yukarı olan hayvanlar çok yağlı çok kilo almış hayvan olarak değerlendirebiliyorlar" dedi.