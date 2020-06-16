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Hürriyet
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Haber Giriş: 16 Haziran 2020 - 08:43,

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı 2020 tatili kaç gün?

Kurban Bayramı yılın ikinci dini bayramıdır. Her yıl Ramazan Bayramı’nın ardından Kurban Bayramı için geri sayım başlıyor. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu uygulama ile evlerinde kalan vatandaşlar heyecanla ikinci bayramı beklemeye başladılar. Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün?

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Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Kurban, sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelmektedir. Müslümanlar her yıl Ramazan Bayramı’nın ardından Kurban Bayramı’nı heyecanlı bekliyorlar. Bu yıl bayramın arefe günü 30 Temmuz Perşembe günü olacak.

2KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR
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KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bayram tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Normal şartlarda arefe günü yarım günden itibaren tatil başlıyor.
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

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