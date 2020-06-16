Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı 2020 tatili kaç gün?

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Kurban, sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelmektedir. Müslümanlar her yıl Ramazan Bayramı’nın ardından Kurban Bayramı’nı heyecanlı bekliyorlar. Bu yıl bayramın arefe günü 30 Temmuz Perşembe günü olacak.