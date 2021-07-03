Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sayılı gün kaldı
Kurban Bayramı tatiline yönelik araştırmalar tarihin yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl takvimine göre, Kurban Bayramı temmuz ayı içerisinde idrak edilecek. Bir yandan bayram tatili takvimini araştıran vatandaşlar bir yandan da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı sorularına yanıt arıyor. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı, vakaların o dönemde yüksek olması sebebiyle koronavirüs tedbirleriyle geçmişti. Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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Kurban Bayramı'na 1 aydan az bir süre kaldı. Özellikle yurt içi veya yurt dışına tatile gitmek isteyenler, Kurban Bayramı tatilinin başlayacağı ve biteceği tarihi merak ediyor. 20 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı tatilinin ise 9 gün süreceği öngörülüyor.
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Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başlayarak 23 Temmuz’a kadar sürecek. 19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil olurken, 4,5 gün resmi tatil olacak.
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Bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. Bayramın dört gün sürmesinden dolayı tatil hafta sonu ile birleşecek. Ancak tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili ilerleyen haftalarda açıklama yapılması bekleniyor.
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Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağını da içeren kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin DHA'ya değerlendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. İlhan, şu an için Kurban Bayramı'na ilişkin kısıtlamanın öngörülmediğini söyledi. İlhan, "Ortamların temiz hava ile havalandırılması, çok kalabalık ve kapalı yerlerde maske takılması ile birlikte aşının da hızlı gitmesi ile bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum. Aşının yaygınlaşması ile birlikte bayram sonrasında vaka sayıları daha aşağı da gidebilir. Belki de 'Vakalar aşağı gitmiyor' diye düşünülebilir; ama son dönemde 5-6 bin bandında gitmesinde aşılamanın çok etkili olduğunu düşünüyorum. 3'üncü dozun uygulanacak olması, hasta olanların 3 ay sonra aşılanması gibi yaklaşımlar, özellikle yeni açılan grupların aşıya ilgisinin çok olmasıyla beraber vaka sayısının daha aşağıya gidebileceğine inanıyorum. Bayram sonrasında vaka sayıları kurallara uyulduğu ve aşı olunduğu takdirde daha aşağı gidebilir. Bayram ile ilgili şu anda bir kısıtlama öngörülmüyor. Hepimizin tabii kurallara uyması gerekiyor" diye konuştu.