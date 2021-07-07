Kurban Bayramı ne zaman, 11 gün mü olacak? Bayram tatili uzatılacak mı? Önemli detaylar
Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün olacağı ile vatandaşların gündemini oluşturmaya devam ediyor. Dini vecibelerin yerine getirileceği Kurban Bayramı Diyanet takvimine göre 20 Temmuz tarihinde başlayacak. Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ikramiyeleri ile ilgili bilgi verirken milyonlar da bayram tatiline yönelik kararlara odaklandı. 15 Temmuz'un yıl dönümünün de bayrama yakın bir tarihe denk gelmesinin bayram tatil takvimini etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu ve 11 gün oldu mu? İşte, Kurban Bayramı tatili hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Kurban Bayramı kaç gün olacak ve ne zaman başlayacak soruları ile birlikte bayram tatili 11 gün olup olmayacağı ile gündemde yer alıyordu. Geçtiğimiz Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısında ele alınması beklenen Kurban Bayramı tatilinin uzatılması ve 11 gün olmasına yönelik açıklamalar, pek çok kişi tarafından yakından takip edildi. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere bayram ikramiyesi ve Temmuz ayı emekli maaşlarının ödeneceği tarih hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, bayram tatili 11 gün oldu mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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BAYRAM TATİLİ 11 GÜN OLACAK MI?
Bayram tatilinin 11 gün olması için öncelikle resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününün ardındaki 16 Temmuz tarihinin de resmi tatil ya da idari izin olarak belirlenmesi gerekecek. Arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de tam gün tatil kapsamına alınması halinde, 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olarak ilan edilmiş olacak.
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Ancak idari izin kararı alınması halinde bu tatil imkanından sadece kamu görevlileri faydalanabilecek. Resmi tatil olarak ilanı durumunda ise özel sektör çalışanları da sürecin içerisine dahil edilmiş olacak.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un başlayan turizm sezonu, otellerde alınan tedbirler ve sezona ilişkin bilgi vereceği toplantıda Kurban Bayramı’nda alınacak tedbirler de masada olacak. Kabinede perşembe gününe denk gelen ve resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 20 Temmuz Salı günü başlayıp 24 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek Kurban Bayramı tatilinin hafta sonunu da içine alacak şekilde birleştirilip birleştirilmeyeceğine yönelik formülün de ele alınması bekleniyor.