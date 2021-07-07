Gündem Haber Giriş: 07 Temmuz 2021 - 07:19 | 07 Temmuz 2021 - 07:19

Kurban Bayramı ne zaman, 11 gün mü olacak? Bayram tatili uzatılacak mı? Önemli detaylar

Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün olacağı ile vatandaşların gündemini oluşturmaya devam ediyor. Dini vecibelerin yerine getirileceği Kurban Bayramı Diyanet takvimine göre 20 Temmuz tarihinde başlayacak. Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ikramiyeleri ile ilgili bilgi verirken milyonlar da bayram tatiline yönelik kararlara odaklandı. 15 Temmuz'un yıl dönümünün de bayrama yakın bir tarihe denk gelmesinin bayram tatil takvimini etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu ve 11 gün oldu mu? İşte, Kurban Bayramı tatili hakkında ayrıntılı bilgiler.