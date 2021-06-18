Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, tatil 9 güne çıkacak mı? 2021 Kurban Bayramı tarihi

2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusu, izin planlarını yapacak olan milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı Arifesi bu yıl 19 Temmuz Pazartesi olacak. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek. Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ise henüz belli değil. Kurban Bayramı tatili ile ilgili ilerleyen haftalarda resmi açıklamaların yapılması ön görülüyor.