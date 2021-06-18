Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, tatil 9 güne çıkacak mı? 2021 Kurban Bayramı tarihi
Kurban Bayramı'nın ne zaman olacağı, haziran ayının son haftalarıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendiren, birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma gücünü arttıran Kurban Bayramı bu yıl temmuz ayında idrak edilecek. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 19 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. Hafta sonu ile birleşecek olan Kurban Bayramı'nın tatil günlerinin ise bu yıl da 9 güne çıkması bekleniyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte, 2021 Kurban Bayramı tatili ve bayram günleri tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusu, izin planlarını yapacak olan milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı Arifesi bu yıl 19 Temmuz Pazartesi olacak. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek. Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ise henüz belli değil. Kurban Bayramı tatili ile ilgili ilerleyen haftalarda resmi açıklamaların yapılması ön görülüyor.
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2021 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ
Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma
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KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. Bayramın dört gün sürmesinden dolayı tatil hafta sonu ile birleşecek. Ancak tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili ilerleyen haftalarda açıklama yapılması bekleniyor.
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KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
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Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.