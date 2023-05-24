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KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2023 || Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?

Güncelleme Tarihi:

#2023 Kurban Bayramı#Kurban Bayramı Tatili#Kurban Bayramı Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 13:25

Kurban Bayramı 2023 tarihi mayıs ayıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı tatili şimdiden program yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Genellikle hafta sonu ile birleştirilen ve 9 gün olan Kurban Bayramı tatili 2023 yılında 9 gün mü olacak merak ediliyor. Geçen sene 15 Temmuz ile beraber Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Peki, Kurban Bayramı ne zaman 2023, hangi ayda? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü? İşte Kurban Bayramı tarihleri ve bayram tatili 2023

1/4KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2023 || Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak

Müslüman alemi tarafından Kurban kesme ibadetinin gerçekleştirildiği Kurban Bayramı yılın ikinci dini bayramı olarak idrak edilecek. Kurban Bayramı tatili ise yılın en çok resmi tatilin yapıldığı tarihler olarak biliniyor. Şimdiden programlarını yapmak isteyen vatandaşlar ise Kurban Bayramı tatili için araştırmalara hız kazandırdı. 2023 Kurban Bayramı haziran ayına denk geliyor. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı ne zaman 2023? İşte tarihleri...

2/42023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak. Dört gün sürecek olan Kurban Bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

3/42023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ

2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ?

Bu yıl Kurban Bayramı’nın 1. günü çarşamba gününe denk geliyor. Salı günü ise arefe günü idrak kutlanacak. Bu sebeple de bayram tatilinin 9 güne uzatılabileceği ile ilgili beklentiler yükseklik gösteriyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

4/42023 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

2023 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı

28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün

29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün

30 Temmuz 2023 Cuma: Kurban Bayramı 3. gün

1 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün

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