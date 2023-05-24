KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2023 || Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?

Müslüman alemi tarafından Kurban kesme ibadetinin gerçekleştirildiği Kurban Bayramı yılın ikinci dini bayramı olarak idrak edilecek. Kurban Bayramı tatili ise yılın en çok resmi tatilin yapıldığı tarihler olarak biliniyor. Şimdiden programlarını yapmak isteyen vatandaşlar ise Kurban Bayramı tatili için araştırmalara hız kazandırdı. 2023 Kurban Bayramı haziran ayına denk geliyor. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı ne zaman 2023? İşte tarihleri...