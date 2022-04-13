Kurban Bayramı tarihi 2022: Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün idrak edilecek?

Kurban Bayramı 2022 ne zaman idrak edilecek sorusu ile Müslüman aleminin gündeminde yer alıyor. Müslüman alemi için ayrı bir önemi olan Kurban Bayramı aynı zamanda en uzun resmi tatilin yaşandığı özel gün olarak da merak ediliyor. Şimdiden Kurban Bayramı tatili planlarını yapmak isteyen vatandaşlar, 2022 Kurban Bayramı ne zaman araştırmalarına şimdiden başladı. İşte Diyanet Kurban Bayramı tarihi 2022!
2022 Kurban Bayramı 9 Temmuz 2022 tarihinde cumartesi günü başlayacak. Kurban Bayramı son günü ise 12 Temmuz 2022 Salı gününe denk geliyor.
Kurban Bayramı arefe günü: 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. günü: 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Günü: 12 Temmuz 2022 Salı