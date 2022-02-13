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Kurban Bayramı tarihi 2022: Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

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Müslüman alemi için önemli bayramlardan biri olan Kurban Bayramı tarihi araştırılmaya devam ediyor. Dini olarak anlam ve öneminin yanında genellikle en uzun resmi tatilin yaşandığı Kurban Bayramı için planlarını hazırlamak isteyen vayandaşlar, Kurban Bayramı ne zaman merak ediyorlar. Peki, Kurban Bayramı hangi güne denk gelior? İşte, Kurban Bayramı tarihi 2022!

1/3Kurban Bayramı tarihi 2022: Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor

2022 yılı dini ve resmi bayramlar tatil planları yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bunlardan en çok merak edilenlerden biri de Kurban Bayramı tarihi 2022 oldu. Aynı zamanda dini görevlerini yerine getiren müslümanlar için de merak konusu olan 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? İşte Kurban Bayramı tarihi 2022...

2/3KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2022

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2022

2022 Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 Cumartesi tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz 2022 Salı ise bayramın son günü olacak. Bu durumda Kurban Bayramı arife günü 8 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek.

3/3KURBAN BAYRAMI ANLAMI VE ÖNEMİ

KURBAN BAYRAMI ANLAMI VE ÖNEMİ

Kurban, Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur’an-ı Kerim’de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir (Sâffât, 37/107).Kurbanın meşruiyetine işaret eden başka âyetler de vardır: “Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (Hac, 22/28), “Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık.” (Hac, 22/34), “Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin.

Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak, sizin O’nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir.” (Hac, 22/36-37)Bu âyetlerde zikredilen hayvan kesiminin, et ihtiyacı temini için olmadığı, bunların ibadet amaçlı birer uygulama oldukları gayet açıktır. Et ve kanların Allah’a ulaşamayacağının, asıl olanın ihlâs ve takva olduğunun bizzat âyetin metninde yer alması bunu açıkça ortaya koymaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Hz. Peygamberin (s.a.s.), meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir (Tirmizî, Edâhî, 11; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 17).

Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde, Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade edip; bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1; İbn Mâce, Edâhî, 3).

Ayrıca hicretin ikinci yılından itibaren bugüne kadar müslümanların kurban kesmeleri, bu konuda görüş birliği olduğunu da göstermektedir (İbn Kudâme, el-Muğnî, XIII, 360).

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