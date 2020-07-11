Kurban Bayramı tarihi 2020: Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?

KURBANLIK ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ? Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, vatandaşların kurbanlık satın alırken hayvanın sağlığına ve yeni tip koronavirüs tedbirlerine dikkat etmesi uyarısında bulundu.



Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl dünya ve Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü bir durumun yaşandığını söyledi.



Kurban bayramına az bir süre kaldığını belirten Eroğlu, "Bu nedenle kurbanın nakli, satışının yapılacağı ve kesileceği yere kadar birçok önlem alınacak. Pandemi süreci dolayısıyla insanların belirlenen kurallara ve önlemlere daha çok dikkat etmesi gerekiyor." diye konuştu.



Eroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kurban satış yerlerinde gerekli önlemlerin alınacağını vurgulayarak, şöyle devam etti: