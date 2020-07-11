Kurban Bayramı tarihi 2020: Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?
'Kurban Bayramı ne zaman 2020?' sorusu yaklaşan bayram öncesinde gündemdeki yerini aldı. Diyanet 2020 dini günler takvimine göre, bu yıl temmuz ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı'da resmi tatil günleri son dakika açıklamalarla netlik kazanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kurban Bayramı'nda il bazında kısıtlamaların olabileceği mesajını vermesinin ardından, bayramda tatil günleri bir diğer gündem konusu oldu. İşte, Diyanet takvimine göre, Kurban Bayramı tarihi ve tatil günleriyle ilgili ayrıntılar.
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Kurban Bayramı'na kısa güre kala, bayram hazırlıklarıyla beraber geri sayım başladı. İslam dünyası için mübarek olan Kurban Bayramı tarihi Diyanet takvimi üzerinde yer aldı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın arefe günü bu sene 30 Temmuz Perşembe gününe, bayramın ilk günü ise 31 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. İşte, 2020 Kurban Bayramı tarihi.
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
30 Temmuz Perşembe günü arefe günü (yarım gün) başlayacak olan Kurban Bayramı şu tarihlere denk gelecek;
31 Temmuz Cuma (Kurban Bayramı 1.Gün)
1 Ağustos Cumartesi (Kurban Bayramı 1.Gün)
2 Ağustos Pazar (Kurban Bayramı 1.Gün)
3 Ağustos Pazartesi (Kurban Bayramı 1.Gün)
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KURBAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ BELLİ OLDU MU?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.
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KURBANLIK ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, vatandaşların kurbanlık satın alırken hayvanın sağlığına ve yeni tip koronavirüs tedbirlerine dikkat etmesi uyarısında bulundu.
Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl dünya ve Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü bir durumun yaşandığını söyledi.
Kurban bayramına az bir süre kaldığını belirten Eroğlu, "Bu nedenle kurbanın nakli, satışının yapılacağı ve kesileceği yere kadar birçok önlem alınacak. Pandemi süreci dolayısıyla insanların belirlenen kurallara ve önlemlere daha çok dikkat etmesi gerekiyor." diye konuştu.
Eroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kurban satış yerlerinde gerekli önlemlerin alınacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:
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"Pazar alanlarının girişlerinde, gelen kişilerin ateşi ölçülecek ve yüksek ateşi olanlar pazara alınmayacak. Hayvan satışlarında maske, eldiven, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmeli. Kurban satışlarında bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında el sıkışmaların yapılmaması gerekiyor. Vatandaşlar kurbanlığını alıp pazarda fazla vakit geçirmeden evlerine gitmeli. Kurban satanlar da kurallara uymalı. Yeni normale göre hareket edilmeli."
Kurbanlık seçiminde belge uyarısı
Kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı hususların olduğunu anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:
"Vatandaşların satış yerlerinde veteriner sağlık raporu ya da ilgili belgeleri olmayanlardan kurbanlık almamaları gerekiyor. Hayvanı seçerken dış görünüşe dikkat etsinler. Kurbanlıkların bakışının canlı olması gerekiyor. Hayvanların canlılığını gösteren belirtilere baksınlar. Kurbanlıkta öksürük, burun akıntısı, halsizlik olup olmadığına bakılmalı. Bu belirtileri taşıyan hayvanı almasınlar. Ayrıca hayvanların küpelerine ve yaş durumuna da dikkat etsinler. Bununla ilgili orada bulunan veteriner hekimlerden mutlaka yardım alsınlar. Ayrıca hayvanlarda şişkinlik olmamalı."
Eroğlu, vatandaşların kurban kesimini profesyonel hizmet veren yerlerde yaptırması gerektiğini de sözlerine ekledi.