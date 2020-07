Kurban Bayramı tarihi 2020: Diyanet bilgilerine göre Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün?

’MERADA YETİŞEN HAYVANLAR HER ZAMAN İDEAL KURBANLIKTIR’ Merada beslenen hayvanın daha sağlıklı ve etinin de daha lezzetli olduğunu söyleyen Dilsiz, "Hayvanlar beslenme yönünden değerlendirildiğinde merada beslenen hayvanlar yeşil otu kendiliğinden meradan aldıkları için etlerinde gerekli mineraller, vitaminler, iz elementleri dengeli şekilde dağılım gösterir. Besi yapılan hayvanların yemlerinde protein, karbonhidrat bakımından yüksek değerler vardır. Vitamin mineral bakımlından daha düşük değerler vardır. Bu değerlerin düşük olması etin kalitesine, tadına etki eder. Tadının az olmasına sebebiyet verir. Sadece yemle beslenmiş olan hayvanlarda protein ve enerji bakımından yüksek olduğundan kas yapısı yüksek olur, etin kalitesi düşük olur. Merada yetişen hayvan her zaman ideal bir kurbanlık aynı zamanda sağlıklı bir kurbanlıktır. Hayvanın dış görünümünün etinin lezzetine etkisi var. Merada otlayan hayvanların eti daha iyi daha kalitelidir. İçerde olan hayvanların et kalitesi biraz daha düşüktür" diye konuştu.



’KESİM RAPORUNA DİKKAT EDİLMELİ’



Veteriner Hekim Sinan Dilsiz, dişi hayvanların kesiminin ülkemizde kanunlarla yasak olduğunu vurguladı. Damızlık değerini yitirmemiş, damızlık olarak kullanılan hayvanların kesiminin yasak olduğunu belirten Dilsiz, "Ancak biz yine de bu hayvanları kurban pazarlarında görebiliyoruz. Damızlık değeri bitmemesine rağmen, eti, cüssesi ve ekonomik değeri yüksek olmasından dolayı satılan hayvanlar var. Bunlara karşı en iyi tedbir veteriner hekimlerin gebelik muayenesidir. Zaten hem belediyelerde hem de mezbahalarda kesimden önce veteriner hekim raporu istenmektedir. Kesim raporu olmayanların kesimi yasak. Alıcılar bunlara dikkat etmeliler" dedi.