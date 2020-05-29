Mübarek Kurban Bayramı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Miladi takvim tarihlerinde idrak edilecek. Zilhicce ayının 10, 11, 12 ve 13. günü içerisinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı, cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi gününe denk gelecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman ve hangi ayda idrak edilmiş olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 Dini Günler takvimi içerisinden alınan bilgiler çerçevesinde Kurban Bayramı tarihi
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1
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Kurban Bayramı tarihi, 31 Temmuz 2020 tarihinde tüm yurtta idrak edilmeye başlanacak. Toplam 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı, hafta sonunu da kapsayacak. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından detaylı olarak yayımlanan Kurban Bayramı tarihi bilgileri
KURBAN BAYRAMI TARİHİ
Kurban Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;
31 Temmuz Cuma (Kurban Bayramı 1.Gün) 1 Ağustos Cumartesi (Kurban Bayramı 1.Gün) 2 Ağustos Pazar (Kurban Bayramı 1.Gün) 3 Ağustos Pazartesi (Kurban Bayramı 1.Gün)
2
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Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.
3
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Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur. Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
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Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.