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Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 11:38,

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala kurban kesim bedelleri açıklandı

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala kurban kesim bedelleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim belirlendiğini açıkladı. Açıklama ardından Kurban Bayramı tarihi bir kez daha gündeme geldi. Kurban Bayramı ne zaman?

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Kurban Bayramı tarihi haziran ayının son günlerinde en çok merak edilen konulardan biri oldu. Ramazan ayını geçtiğimiz mayıs ayında idrak eden Müslümanlar, Kurban Bayramı’nı bu sene temmuz ayının son günü ve ağustos ayı başında idrak edecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2020 Kurban Bayramı tarihleri…

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Kurban Bayramı Arefe günü 31 Temmuz 2020 gününe denk gelirken Kurban Bayramı’nın ilk günü ise 1 Ağustos 2020’de kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

3Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri açıklandı
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Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

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