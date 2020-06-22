Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala kurban kesim bedelleri açıklandı

Kurban Bayramı tarihi haziran ayının son günlerinde en çok merak edilen konulardan biri oldu. Ramazan ayını geçtiğimiz mayıs ayında idrak eden Müslümanlar, Kurban Bayramı’nı bu sene temmuz ayının son günü ve ağustos ayı başında idrak edecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2020 Kurban Bayramı tarihleri…