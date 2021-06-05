Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet 2021 Kurban Bayramı tarihi
Kurban Bayramı tarihi Müslümanların odaklandığı konuların başında geliyor. Ramazan Bayramı'nın ardından gözler Kurban Bayramı tarihine çevrildi. Temmuz ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı tatilinin uzatılması bekleniyor. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nda kurban kesecek olanlar hazırlıklarına yapılacak açıklamalara göre yön verecek. Diyanet bilgisine göre kurban ibadeti akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş ve dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip kişiler tarafından idrak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? İşte, 2021 Kurban Bayramı tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Kurban Bayramı tatili ve tarihi haziran ayının gelmesi ile öne çıkan konulardan oldu. Koronavirüsü nedeniyle Ramazan Bayramı'nı sevdiklerinden uzak geçirenler, Kurban Bayramı tatili için geri sayıma başladı. Tatile gitmek isteyen ve yakınları ile görüşmek isteyen milyonlarca vatandaşlar Kurban Bayramı tarihine göre planlarını yapacak. Diyanet takvimine göre bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek. Bayram tatili ise henüz belli değil.
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2021 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ
Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma
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KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. Bayramın dört gün sürmesinden dolayı tatil hafta sonu işe birleşecek. Ancak tatili 9 güne çıkıp çıkmayacağı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili ilerleyen haftalarda açıklama yapılması bekleniyor.
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KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
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Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
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Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.