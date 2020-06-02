Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı tarihinin ne zaman olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim ile belli oldu. Bu yılın ilk dini bayramı Ramazan Bayramı mayıs ayında gerçekleşti. Üç güren süren bayramın ardından sıra Kurban Bayramı’na geldi. Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 30 Temmuz Perşembe günü olacak. İşte detaylar…
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Kurban Bayramı 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. Kurban Bayramı tarihi ne zaman, hangi ayda soruları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvim ile yanıt buldu. Yılın ikinci dini bayramı bu yıl temmuz ayının sonunda ağustos ayının başında gerçekleşecek. 30 Temmuz tarihinde idrak edilecek olan arefe gününün ardından 31 Temmuz Cuma günü bayramın birinci günü olacak.
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2020 KURBAN BAYRAMI TARİHİ
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak. Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?Kurban Bayramı dört gün boyunca devam ediyor. Bu yıl arefe günü perşembe gününe denk geliyor. Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri ise bayram devam edecek.
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KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.