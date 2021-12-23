Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tarihi 2022
2021 yılının son günlerinde yeni yıl için resmi ve dini bayramların tarihleri araştırılmaya başlandı. Diyanet 2022 dini bayramların tarihini açıkladı. Dini bayramlar arasında en çok sorgulanan ise 2022 Kurban Bayramı tarihi oldu. Peki Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte 2022 Kurban Bayramı tarihi.
Müslüman alemi için ayrı bir önemi olan Kurban Bayramı aynı zamanda en uzun resmi tatilin yaşandığı özel gün olarak da merak ediliyor. Şimdiden Kurban Bayramı tatili planlarını yapmak isteyen vatandaşlar, 2022 Kurban Bayramı ne zaman araştırmalarına şimdiden başladı. İşte Diyanet Kurban Bayramı tarihi 2022!